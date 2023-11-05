الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح فعاليات برنامج "البناء الثقافي للأئمة والخطباء"

محافظ القليوبية يفتتح
محافظ القليوبية يفتتح فعاليات برنامج «البناء الثقافي للأئمة

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أهمية الدور التوعوي والوطني للأئمة في المجتمع، وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لتنمية مهارات الأئمة والخطباء ليكونوا سفراء للفكر الوسطي والاعتدال وحجم التأثير الإيجابي الذي يصنعه كل منهم خلال حديثه مع المواطنين من المترددين على المساجد خلال الصلوات أو الدروس الدينية وحماية عقول شبابنا ومحاربة أهل الشر وأفكارهم الهدّامة. 

وأعرب محافظ القليوبية، عن سعادته لإطلاق مبادرة وزارة الأوقاف والتي أطلقت تحت عنوان البناء الثقافي للأئمة والخطباء وذلك بهدف نشر الفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا أن هذه المبادرة هي إحدى المبادرات الهادفة لتنمية مهارات الأئمة والخطباء بمديرية الأوقاف القليوبية وذلك من خلال عقد لقاءات مفتوحة مع كبار العلماء والمثقفين وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي نفذت على أرض القليوبية والتعرف على حجم الإنجازات التي تشهدها الدولة الحديثة للدولة المصرية بمختلف قطاعات التنمية.

وخلال كلمته أكد محافظ القليوبية علي عظمة وقوة الدولة المصرية التي تستطيع تحت أي ظروف تخطي الصعاب والأزمات التي تواجهها وليس هناك دليل أوضح من الانجازات التي استطاعت الدولة تحقيقها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية في شتى المجالات أبرزها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء على فيروس سي التي استهدفت كل شرائح المجتمع وتوزيع العلاج بالمجان.

ولفت إلى أنه تم القضاء تمامًا على فيروس سي بجانب اهتمام الدولة بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي استهدفت القرى المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها مشروعات الصرف الصحي التي وصلت نسبته في قرى القليوبية حتى الآن أكثر من 75% ومشروعات الغاز والانترنت والأبنية التعليمية.

مشروعات الصحة في القليوبية

وأشار محافظة القليوبية أن المحافظة كانت لها النصيب الأكبر في مشروعات الصحة حيث تم إنشاء عدد 5 مستشفيات بالمحافظة تم تجهيزها علي أعلى مستوى من التقنية والأجهزة الطبية الحديثة بخلاف مشروعات الصحة الأخرى.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، على أهمية البناء الثقافي للجميع خلال الفترة الحالية، وضرورة الوقوف على ما قامت به الدولة من إنجازات ومشروعات ومبادرات في كل المجالات الخدمية والصحية والرياضية والتعليمية، وما تقوم به أيضًا الدولة في رعاية الأنشطة الدينية والمسابقات القرآنية المحلية والعالمية.

وأوضح أن الإنجازات التي شيدتها الدولة تتحدث عن نفسها وسيظل الوطن في أمن وأمان طالما هناك قيادة حكيمة ترعى هذا الوطن، مشيدًا بما تم ويتم من مشروعات متعددة، ومدن جديدة، وشبكات الطرق، وأنه يجب أن يعمل الأئمة على إبراز الصورة الحضارية المشرفة التي أصبحت عليها الجمهورية الجيدة بإنجازاتها المتعددة والمتنوعة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تهتم ببناء الدعاة في كل المجالات لمواكبة جميع التطورات، وحققت طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى. 

وثمَّن محافظ القليوبية التعاون المثمر مع وزير الأوقاف، الذي أسفر عن تنفيذ العديد من المبادرات في سبيل تنمية المجتمع وتحسين معيشة المواطنين، إلى جانب دعم جهود المحافظات ومختلف أجهزة الدولة لتحقيق أهدافها وبرامج التنمية الخاصة بها.

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