لو فاتك التريند| استشهاد 9770 فلسطينيًا في غزة..وارتفاع احتياطي النقد الأجنبى لـ35.1 مليار دولار

تنوعت أخبار التريند اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية ما بين سياسية، وفنية، ورياضية، وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

استشهاد 9770 فلسطينيًا بينهم 4800 طفل في غارات الاحتلال على غزة

أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل جراء غارات الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته القاهرة الإخبارية قبل قليل.. للمزيد اضغط هنا.

محمود عباس: العدوان على غزة "حرب إبادة جماعية"

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن رفضه تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة أو القدس رفضًا قاطعًا، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".. للمزيد اضغط هنا.

القاهرة الإخبارية: اقتصاد إسرائيل يتجه إلى السقوط الحر بنهاية الربع الأخير من 2023

أعلنت القاهرة الإخبارية قبل قليل، عن أن اقتصاد إسرائيل سيتجه إلى السقوط الحر بنهاية الربع الأخير من عام 2023، وذلك وفقًا لما ذكرته مؤسسة جي بي مورجان.. للمزيد اضغط هنا.

التشكيل المتوقع للوداد وصن داونز في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي

يخوض فريق الوداد البيضاوي المغربي، مواجهة هامة عندما يستضيف نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في الثامنة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في ذهاب الدور النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.. للمزيد اضغط هنا.

مارسيلو: الريال سيتفهم ذلك.. لقب كأس الليبارتادوريس الأغلى في مسيرتي

علق البرازيلي مارسيلو لاعب فلومينينسي البرازيلي، عقب تتويج فريقه لأول مرة في تاريخه بكأس الليبارتادوريس صباح اليوم.. للمزيد اضغط هنا.

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ35.1 مليار دولار خلال أكتوبر

أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر بارتفاع يقدر بنحو 132 مليون دولار.. للمزيد اضغط هنا.

"أطفال غزة".. نجوم الأوبرا يستعدون لطرح عمل غنائي تضامنا مع القضية الفلسطينية

يستعد مجموعة من كبار وشباب الموسيقيين فى دار الأوبرا المصرية، لتنفيذ عمل فني ضخم يحمل اسم "أطفال غزة" وهو عمل غنائي يعبر عن معاناة أطفال غزة، ودعما لأهالى فلسطين في محنتهم الجارية والأحداث الصعبة، بعد تعرضهم لانتهاكات واعتداءات وحشية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الأحداث المتلاحقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.. للمزيد اضغط هنا.