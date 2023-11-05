البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ35.1 مليار دولار خلال أكتوبر

أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر بارتفاع يقدر بنحو 132 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.