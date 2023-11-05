الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير بريطانية: مانشستر يونايتد يخطط لضم جابرييل باربوسا في صفقة تبادلية مع فلامنجو

جابرييل باربوسا
جابرييل باربوسا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع جابرييل باربوسا، مهاجم فلامنجو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وعانى «الشياطين الحمر» من بداية سيئة في الموسم الحالي، وعلى الرغم من إنفاق 75 مليون يورو على ضم الدانماركي راسموس هويلوند لاعب أتالانتا الإيطالي، فإن هدافي الفريق حتي الآن، وبرونو فرنانديز وسكوت ماكتوميناي، وكلاهما لاعبان في خط الوسط.

مانشستر يونايتد يريد ضم المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا في يناير

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن مانشستر يونايتد يريد ضم المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا في يناير، مقابل تقديم مواطنه أنتوني، لفلامنجو على سبيل الإعارة.

وقالت الصحيفة "باربوسا، البالغ من العمر 27 عامًا، سيكون بإمكان «يونايتد» ضمه بقيمة تقدر بـ 20 مليون جنيه إسترليني، حيث أن عقده مع فلامنجو ينتهي في نهاية عام 2024، مشيرًا إلى أن النادي البرازيلي مهتم أيضًا بالحصول على خدمات أنتوني، ليكون جزءًا من الصفقة. 

ولم يقدم أنتوني، المستوى المأمول منه مع مانشستر يونايتد، منذ الانضمام لصفوفه في صيف عام 2022، قادمًا من أياكس الهولندي، حيث اكتفى اللاعب البرازيلي، بتسجيل ثمانية أهداف فقط، في 55 مباراة شارك فيها حتي الآن مع الفريق.

مانشستر يونايتد الإنجليزي جابرييل باربوسا انتوني فلامنجو فلامنجو البرازيلي

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ35.1 مليار دولار خلال أكتوبر

جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

بركان غضب فى الأهلى.. الخطيب يعنّف كولر ويخصم 100 ألف من كل لاعب

أفضل صفقات كلوب.. الذكاء الاصطناعي يصدم محمد صلاح

"الدستور" يحصل على خطة مصر الاستراتيجية لتنمية الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان