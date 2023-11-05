تقارير بريطانية: مانشستر يونايتد يخطط لضم جابرييل باربوسا في صفقة تبادلية مع فلامنجو

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع جابرييل باربوسا، مهاجم فلامنجو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وعانى «الشياطين الحمر» من بداية سيئة في الموسم الحالي، وعلى الرغم من إنفاق 75 مليون يورو على ضم الدانماركي راسموس هويلوند لاعب أتالانتا الإيطالي، فإن هدافي الفريق حتي الآن، وبرونو فرنانديز وسكوت ماكتوميناي، وكلاهما لاعبان في خط الوسط.

مانشستر يونايتد يريد ضم المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا في يناير

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن مانشستر يونايتد يريد ضم المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا في يناير، مقابل تقديم مواطنه أنتوني، لفلامنجو على سبيل الإعارة.

وقالت الصحيفة "باربوسا، البالغ من العمر 27 عامًا، سيكون بإمكان «يونايتد» ضمه بقيمة تقدر بـ 20 مليون جنيه إسترليني، حيث أن عقده مع فلامنجو ينتهي في نهاية عام 2024، مشيرًا إلى أن النادي البرازيلي مهتم أيضًا بالحصول على خدمات أنتوني، ليكون جزءًا من الصفقة.

ولم يقدم أنتوني، المستوى المأمول منه مع مانشستر يونايتد، منذ الانضمام لصفوفه في صيف عام 2022، قادمًا من أياكس الهولندي، حيث اكتفى اللاعب البرازيلي، بتسجيل ثمانية أهداف فقط، في 55 مباراة شارك فيها حتي الآن مع الفريق.