الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع للوداد وصن داونز في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي

الوداد وصن داونز
الوداد وصن داونز

يخوض فريق الوداد البيضاوي المغربي، مواجهة هامة عندما يستضيف نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في الثامنة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في ذهاب الدور النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويطمح الوداد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق فوز مطمئن، قبل خوض مباراة الإياب، في حين يطمح الفريق الجنوب إفريقي، لمواصلة سلسلة نتائجه الرائعة، في خارج الأرض، بعدم الخسارة.

ففي آخر عشر مباريات، خاضها خارج الديار، لم يخسر صن داونز، سوى مباراة وحيدة (أمام بيترو أتلتيكو في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 2021-2022)، بينما حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات.

وسيخوض الفريقان، مباراة الليلة، بذكريات مواجهتيهما في نصف نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا، حيث تعادل الوداد على ملعبه، أمام صن داونز، دون أهداف، قبل أن يتعادلا إيابًا في بريتوريا، بهدفين لمثلهما.

ومن المقرر، أن تجرى مباراة الإياب، يوم الثاني عشر من نفس الشهر، على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) ببريتوريا.

مشوار الفريقان في البطولة

بدأ الوداد، مشواره في البطولة، بمواجهة إنيمبا النيجيري، في الدور ربع النهائي، حيث فاز الوداد، خارج الديار، بهدف دون رد، قبل أن يحقق الفوز إيابًا في الدار البيضاء، بهدف دون رد.

وفي الدور نصف النهائي، تخطى الوداد، عقبة الترجي التونسي، بعد الفوز ذهابًا في الدار البيضاء، بهدف نظيف، ليفوز بعدها الترجي، بنفس النتيجة، ليتحكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي حسمها الفريق المغربي، لصالحه بنتيجة 5-4.

واستهل صن داونز، مشواره في البطولة، بمواجهة بيترو أتلتيكو الأنجولي، حيث حقق الفريق الجنوب إفريقي، الفوز ذهابًا خارج أرضه، بهدفين دون مقابل، قبل أن يتعادل الفريقان إيابًا في بريتوريا، دون أهداف.

وفي نصف النهائي، تخطى صن داونز، الأهلي، بعد الفوز عليه ذهابًا في بريتوريا، بهدف دون رد، ثم التعادل إيابًا، في القاهرة، دون أهداف

التشكيل المتوقع للوداد وصن داونز

من المتوقع أن يبدأ الوداد مباراة اليوم بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: أيوب عملود – يحيى عطية الله – جمال حركاس – أيمن أبو الفتح

الوسط: زكريا الدراوي – سفيان أحناش – يحيى جبران

الهجوم: هيتم الحتيمي – هشام بوصفيان – الشرقي البحري

بينما سيبدأ صن داونز، المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – مفالا – جرانت كيكانا- عبد المنعم بوطويل

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي

الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو

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