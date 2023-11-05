محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق وتحرير 25 مخالفة بالغنايم والبداري

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط الأسعار وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وذلك في إطار خطة المحافظة لمراقبة الأسواق بالتنسيق مع التموين والأجهزة الرقابية المختلفة، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.

محاربة التجار المتلاعبين بقوت المواطنين وضبط الأسعار



وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تكاتف جميع الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وقطاعات التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والبيئة لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية بهدف محاربة التجار المتلاعبين بقوت الناس وضبط الأسعار وحماية المواطن من جشع التجار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد متابعته بشكل يومي نتائج الحملات التموينية المنفذة بنطاق المراكز والمدن والأحياء، وفي هذا الصدد قامت الوحدات المحلية لمركز ومدينة الغنايم تحت تحت إشراف مصطفى علي رئيس المركز بحملة تموينية استهدفت سوق الغنايم، بالإشتراك مع مع الإدارة الصحية قسم مراقبة الأغذية والإدارة البيطرية بالمركز تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع والمواد الغذائية لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين.

تحرير 17 مخالفة تموينية وإعدام 20 لتر زيت طعام مستعمل

وأسفرت الحملة عن تحرير 17 مخالفة تموينية وإعدام حوالي 20 لتر زيت طعام مستعمل، كما تم إعدام ما يقارب من 5 كجم حلوى جافة غير نظيفة بها أتربة وشوائب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين،كما تم متابعة أماكن عرض وبيع اللحوم المعروضة للمواطنين بالسوق والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الٱدمي ولم يتبين وجود مخالفات تتعلق بجودة وصلاحية اللحوم المعروضة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم حملة على المخابز والمحال التجارية بمشاركة مسئولي إدارة تموين البداري ووائل عبد الحي رئيس قرية النواورة وتم المرور على المخابز لضمان وصول خبز جيد ومطابق المواصفات للمواطنين وتم تحرير 8 مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط أعلنت في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو على مبادرة "صوتك مسموع"، من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

IMG-20231105-WA0032

IMG-20231105-WA0034

IMG-20231105-WA0033

IMG-20231105-WA0037

IMG-20231105-WA0039

IMG-20231105-WA0038

IMG-20231105-WA0040

IMG-20231105-WA0041

IMG-20231105-WA0043