الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تذليل العقبات لاستكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمراكز والأحياء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط بتذليل العقبات لاستكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية بجميع المراكز والأحياء في القطاعات المختلفة دون أي تهاون أو تقاعس لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبنية التحتية تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وشدد اللواء عصام سعد، على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن، وذلك لإنهاء تلك الأعمال وهذه المشروعات في توقيتاتها المحددة ووفقًا للجدول الزمني المقرر والاستفادة من المبالغ المرصودة والتي تم وضعها من أجل خدمة المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط، إلى متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات سواء بجولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورئيس المركز والحي بالمرور الدوري على أعمال التنفيذ كل في نطاق عمله للاطمئنان على مراحل العمل والتأكد من جودة الأعمال أولًا بأول.

جاء ذلك خلال لقاءه مع كل من محمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز البداري، وخالد عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومحمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة.

وناقش اللقاء ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية بمركز أبوتيج وحي شرق في القطاعات المختلفة فضلًا عن استعراض ما تم تنفيذه من الخطة حتى الآن ومناقشة المعوقات والحلول لتنفيذ باقي الأعمال والمشروعات وفقًا للخطة الزمنية المقررة.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديم كل سبل الدعم والإمكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والانتهاء منها في المواعيد المقررة ودخولها الخدمة وفقًا للمواصفات الفنية مع مراعاة تطبيق معايير الجودة لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الطرق الممكنة وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وشدد محافظ أسيوط، على عدم تنفيذ أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية إلا بعد الانتهاء من توصيل كل المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها منعًا لإهدار المال العام على أن يتم الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلافها أو تكسيرها.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
IMG-20231105-WA0007
IMG-20231105-WA0007
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الخطة الاستثمارية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مركز البداري مركز ومدينة أبوتيج

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