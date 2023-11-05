“العمل” تستعرض جهود السلامة والصحة المهنية في قطاع التعليم خلال شهر

أعلنت وزارة العمل عن ما حققته الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك تزامنًا مع بدايه العام الدراسي الجديد حفاظًا على أمن وسلامة العاملين والطلاب بالمنشآت التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور أجهزة السلامة، والاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع التعليمي على مستوى الجمهورية حفاظًا على الأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ آمن.

عقد ندوات في عدد 105 مدرسة وجامعة

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأحد، أن إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات، قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعه لها، والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة بعقد ندوات للتوعية والتثقيف تحت شعار "سلامتك تهمنا" بالمنشآت التعليمية، حيث جرى خلال شهر أكتوبرالماضى 2023 عقد ندوات فى عدد 105 مدرسة وجامعة، بلغ عدد المستفيدين من المدرسين والعاملين والطلبة خلالها 2500، استعرضت تلك الندوات مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر، وخطط الطوارئ والاخلاء وكيفيه اعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق.

إدارات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

والجدير بالذكر أن إدارات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الانتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات وللإدارة إستراتيجة وعدة قرارات ومنها: الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40 % على الأقل.