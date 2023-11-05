"الثقافة" في أسبوع|الكيلاني تناقش الخطة الاستثمارية للوزارة.. وإعادة تشكيل رؤساء تحرير السلاسل والمجلات

يُسلط الحصاد الأسبوعي لـ وزارة الثقافة، الضوء على بعض الجهود المبذولة لنشر الفكر والإبداع والمعرفة بين أبناء الوطن، إلى جانب إلقاء الضوء على جهود تأكيد ريادة قوة مصر الناعمة.

وجاءت أنشطة "الثقافة" كالتالي:

• وزيرة الثقافة تناقش الخطة الاستثمارية للوزارة خلال الفترة المُقبلة

عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اجتماعًا وقيادات الوزارة، لمناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة، خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، والاستغلال الأمثل للأصول التابعة للوزارة، وكذلك مناقشة خطة الفعاليات التي تُنظمها قطاعات الوزارة خلال الفترة المُقبلة، ووجهت بضرورة الاستغلال الأمثل لموارد القطاعات من أجل تحقيق أقصى استفادة، وتقديم خدمة ثقافة متميزة لجميع المواطنين.

وثمَّنت جهود القطاعات في تحقيق طفرة وزيادة في الإيرادات خلال العام المالي المنصرم، ووجهت بضرورة العمل المستمر لتطوير الأصول التي تمتلكها الوزارة على مستوى الجمهورية.

• وزيرة الثقافة تُتابع سير العمل بمركز الإبداع الفني ودار الأوبرا وقصر الثقافة بدمنهور

قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ترافقها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية لمركز الإبداع الفني، ودار الأوبرا وقصر الثقافة بدمنهور، ضمن برنامج زيارتها لمتابعة سير العمل بعدد من المنشآت والمواقع الثقافية بالمحافظة، بحضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

• وزيرة الثقافة تبحث تكثيف الفعاليات الفكرية والفنية بالغربية

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بديوان عام محافظة الغربية، ضمن برنامج زيارتها للمحافظة لتفقد منظومة الأداء بعدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، ومتابعة سير العمل بها، بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تضمن اللقاء مناقشة عدد من آليات التنسيق وتكثيف جهود التعاون بين الوزارة والمحافظة، لتطوير منظومة العمل الثقافي بالمحافظة، والمضي نحو تفعيل المزيد من تطوير ورفع كفاءة عدد من المواقع بمدن وقرى المحافظة، إلى جانب الاطلاع على موقف عدد من المشروعات والمواقع قيد التجديد ورفع الكفاءة أو الإنشاء والجاري تنفيذها بالمحافظة، من بينها قصر ثقافة المحلة، ومكتبة قرية الأطفال SOS.

• هيئة الكتاب تعيد تشكيل رؤساء تحرير بعض السلاسل والمجلات

قرر مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تغيير بعض رؤساء تحرير السلاسل والمجلات التي تصدر عن الهيئة.

وجاء تكليف المجلس لشخصيات ثقافية عدة منهم: الكاتب والشاعر عزمي عبد الوهاب، برئاسة تحرير مجلة عالم الكتاب، والشاعر علي عطا برئاسة تحرير سلسلة الإبداع العربي، والدكتور أشرف رضا برئاسة تحرير سلسلة ذاكرة الفنون، والشاعر يسري حسان، برئاسة تحرير سلسلة ديوان الشعر العامي، والدكتور سامي سليمان، برئاسة تحرير سلسلة دراسات أدبية.

• خالد جلال يناقش ومديري الفرق أجندة عمل "بيت المسرح" خلال الفترة المقبلة

عقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا مع مديري فرق البيت الفني للمسرح، لمناقشة خطة عروض الفني للمسرح للعام الجديد تمهيدا لعرضها على الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى جانب مناقشة المشروعات الجديدة التي المزمع افتتاحها خلال الفترة القادمة ومنها مشروع مسرح مصر.

وتناول الاجتماع الإطلاع على خطة العروض المسرحية فى الشهور المتبقية من العام الحالي، وأيضًا الاطلاع على الاستعدادات الخاصة بافتتاح مسرح مصر، كما ناقش الاجتماع خطة البيت لعام 2024 المزمع الإعلان عنها مطلع العام المقبل، كما تم استعراض حصاد 10 أشهر من خطة البيت الفني للمسرح، والتى كان نتاجها 17 عرضًا مسرحيًا جديدًا لمختلف فرق البيت الفني