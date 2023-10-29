الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الكيلاني تناقش الخطة الاستثمارية لـ"الثقافة" خلال الفترة المقبلة

اجتماع وزيرة الثقافة
اجتماع وزيرة الثقافة

عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اجتماعًا مع قيادات الوزارة؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة، خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، والاستغلال الأمثل للأصول التابعة للوزارة، وكذلك مناقشة خطة الفعاليات  التي تُنظمها قطاعات الوزارة خلال الفترة المُقبلة.

ووجَّهت الكيلاني، بضرورة الاستغلال الأمثل لموارد القطاعات من أجل تحقيق أقصى استفادة، وتقديم خدمة ثقافة متميزة لجميع المواطنين، وثمَّنت جهود القطاعات في تحقيق طفرة وزيادة في الإيرادات خلال العام المالي المنصرم، ووجَّهت بضرورة العمل المستمر لتطوير الأصول التي تمتلكها الوزارة على مستوى الجمهورية.

قصور الثقافة 

واستعرض عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال الاجتماع، موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي ستكون جاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة ومنها "مسرح فوزي فوزي -أسوان-، قصر الإبداع الفني بالحي السابع في 6 أكتوبر، قصر ثقافة حلوان، قصر ثقافة المحلة الكبرى"، كما استعرض خطة الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الهيئة خلال الفترة الماضية في شمال سيناء ضمن خطة التنمية الثقافية الشاملة لمدن ومراكز شمال سيناء.

الإنتاج الثقافي 

وشرح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، خطة العروض المسرحية للعام المالي الماضيّ وخطة العروض المزمع تنفيذها وتقديمها للجمهور خلال العام المالي الحالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهدته العروض المسرحية التي أنتجها البيت الفني للمسرح، التابع للقطاع خلال العام المنصرم، والتي حققت إيرادات كبيرة.

الفنون التشكيلية 

واستعرض الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها منها مشروع مركز الفنون المعاصرة "مجمع 15 مايو"، إلى جانب استعراض عدد من الأنشطة وبرامج الورش المتخصصة التي نظمها القطاع خلال الفترة الماضية لكافة الشرائح العمرية.

دار الكتب والوثائق

وعرض الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، حصاد مشروع "الجمهورية الجديدة وتوثيق حرب أكتوبر"، والذي يأتي في إطار توثيق شهادات أبطال الحرب رسميًا، كما استعرض احتفال الدار  بترميم  المصحف الحجازي الذي يعود إلى النصف الأول من القرن الأول الهجري.

اجتماع وزيرة الثقافة
اجتماع وزيرة الثقافة
اجتماع وزيرة الثقافة
اجتماع وزيرة الثقافة
اجتماع وزيرة الثقافة
اجتماع وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة الخطة الاستثمارية الدكتورة نيفين الكيلاني قصور الثقافة الإنتاج الثقافي الفنون التشكيلية

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