حصاد وزارة الثقافة في أسبوع.. "الاحتفاء بذكرى رحيل طه حسين" الأبرز

يُسلط الحصاد الأسبوعي لوزارة الثقافة على أبرز وأهم الأنشطة التي قامت بها الوزارة على مدار الأسبوع الماضي.

أنشطة "الثقافة"

في ذكرى مرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي..

• وزيرة الثقافة تشهد ندوة "طه حسين.. سيرة عقل مصري" بالأعلى للثقافة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ندوة مناقشة العدد الخاص من مجلة الثقافة الجديدة "طه حسين.. سيرة عقل مصري"، التي تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي، وذلك بقاعة الندوات بالمجلس.

بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيله..

• هيئة الكتاب تطلق مشروع "استعادة طه حسين"

في الذكرى الخمسين لوفاة عميد الأدب العربي طه حسين، تطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مشروعها "استعادة طه حسين"، الذي يقدَّم إلى القارئ العربي من خلال منهجية جديدة تنظر إلى طه حسين باعتباره مفكرًا وأستاذًا صاحب مدرسة فكرية وإبداعية ومعرِّبًا وواضعًا للمناهج التعليمية والتربوية.

• قافلة القومي لثقافة الطفل "عيالنا" تتجه لمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

تحت رعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، توجهت قافلة المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، تحت شعار "عيالنا" إلى مدينة كفر الشيخ بمركز شباب مدينة الرياضة، وذلك لتقديم الخدمات الثقافية والترفيهية لأبناء محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء، حيث قدمت القافلة ورش فنية متنوعة منها "طباعة على الورق بالاستنسيل، صنع عروسة، أورجامى، إعادة تدوير، ورسم علم مصر، رسم على الوجه، وتشكيلات ورقية شكل الدبابة"، كما تم تقديم ورشة تفاعلية عن انتصارات أكتوبر والتعريف بالمصطلحات المستخدمة فى الحرب.

• قطاع الفنون التشكيلية يفتتح ثلاث معارض متنوعة بمركز الجزيرة

افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ثلاث معارض فنية متنوعة بقاعات مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، تحت عناوين " رحلة حياة " للفنان الراحل حسن عثمان بقاعة أحمد صبري، معرض " شخوص " للفنان ماهر عراقيب بقاعة راغب عياد، ومعرض " من وحي الكتب " للفنانة مها جورج بقاعة الحسين فوزي، وتستمر المعارض حتى 4 نوفمبر 2023.

• أكاديمية الفنون تعتمد منهجا لترجمة الأعمال الاجنبية إلى لغة الإشارة

لأول مرة في الجامعات المصرية، واتساقًا مع اهتمام الدولة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع سبل الإتاحة والدمج لذوي الهمم في المجتمع، يتيح المعهد العالي لترجمات الفنون والآداب والوسائط الفنية مقررًا دراسيًا لطلابه لترجمة الأفلام والأعمال الفنية الأجنبية بمختلف لغات العالم، إلى لغة الإشارة

• المركز القومي للترجمة يكرم الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين

شهدت قاعة طه حسين، فعاليات تكريم الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين، والتى أطلق المركز عدة نسخ منها احتفالًا بالأعياد القومية للمحافظات أو احتفالًا بيوم إفريقيا أو بمئوية الكاتبة الكبيرة لطيفة الزيات، والتى تهدف إلى اكتشاف المواهب في الترجمة، وتم تكريم الفائزين في نسخ كشاف المترجمين:النسخة الثانية (أفريقيا)، النسخة الثالثة (الإسكندرية )،النسخة الرابعة (القليوبية) والنسخة الخامسة (مئوية لطيفة الزيات).