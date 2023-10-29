"الثقافة" تواصل فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

تواصل وزارة الثقافة فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين لــ انتصارات أكتوبر، وذلك ضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافة والفنية والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

انتصارات أكتوبر بالحرية للإبداع

50 سنة حب وفداء، عنوان الأمسية الشعرية التي تعقد في السادسة مساء، والتي ينظمها مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، احتفالا بالذكري الخمسين لـ انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك على مسرح المركز.

ويشارك في الأمسية الشعرية “50 سنة حب وفداء”، احتفالا بالذكرى الخمسين لـ انتصارات أكتوبر، كل من الشعراء: زينات القليوبي، هاشم أبو الفضل، محمد حاتم يوسف، أحمد يحيي، طاهر سعيد، محمد مخيمر، إبراهيك ملكوت، آية أحمد، عمر هلال، أحمد عمرو، مصطفي إمام، ابتهال الحلو، محمد البلشي، ويقدمها ويديرها الشاعر علاء شكر.

في سياق متصل، وضمن فعاليات برنامج سينما الأحد، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، وفي السابعة مساء أيضا، يعرض بمكتبة الإسكندرية أربعة أفلام تسجيلية قصيرة، نتاج ورشة التوثيق والوعي البصري، يعقب العرض مناقشة مع المخرج محمد فتح الله.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

كما تعقد اليوم بمراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عدد كبير من الفعاليات والأنشطة. ففي السابعة مساء، يحتضن بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة للأزهر، أمسية شعرية بعنوان “ليلة شعراء إسنا في القاهرة”، بمشاركة كل من الشعراء: حمادة العجمي ــ حمادة النخيلي ــ محمد كوش ــ محمود خضيري ــ رمضان مسلم ــ أيمن حرب ــ أسماء الصعيدي.

يتخلل الأمسية فقرات فنية بمصاحبة عود الفنان الشافعي القاضي، وفنان الدف إسماعيل الهبولي، ويدير الأمسية ويقدمها الشاعر محمد المتيم، ويعقب عليها نقديا كلا من: د. عبد الكريم الحجراوي، ود. أسماء خليل محمد.

وفي السابعة والنصف مساء، تواصل فرقة النيل للآلات الشعبية، والتابعة لهيئة قصور الثقافة، عروضها الفنية، بمشاركة شعبة التنورة ومجموعة النوبة. وذلك في رحاب مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز.

5 أفلام قصيرة عن فلسطين

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ ينظم المعهد الهولندي الفلمنكي الثقافي بالقاهرة، عرض لخمسة أفلام قصيرة عن فلسطين وهي: “حمزة.. أطارد الشبح الذي يطاردني”، من إخراج ورد كيال، إنتاج 2022 وتبلغ مدة عرضه 18 دقيقة.

فيلم “مشاهد الاحتلال من غزة”، إخراج مصطفي أبو علي، إنتاج 1973، وتبلغ مدة عرضه 13 دقيقة. فيلم “مريض في الضفة الغربية”، إخراج سعيد زغا، إنتاج 2021، وتبلغ مدة عرضه 16 دقيقة. فيلم “بيت لحم”، إخراج إبراهيم حنظل، إنتاج 2020، وتبلغ مدة عرضه 15 دقيقة. فيلم “الجو المحيط”، إخراج وسام جعفري، إنتاج 2019، وتبلغ مدة عرضه 15 دقيقة.

مناقشة كتاب “كلام العلم”

وفي الثامنة مساء، تستضيف مكتبة البلد، بمقرها الكائن بميدان التحرير أمام الجامعة الأمريكية، حفل توقيع ومناقشة كتاب “كلام العلم في الحب والجنس”، والصادر عن دار مصر المحروسة، من تأليف دكتور سامج مرقص.

هذا ويتناول الكتاب بالنقاش والنقد والتحليل كل من: دكتور نبيل عبد الفتاح، دكتور خالد منتصر، دكتور محمد السماحي، ويدير اللقاء الإعلامي خالد منصور.