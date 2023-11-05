أوابك: الهيدروجين العنصر الأكثر وفرة في الكون

كشفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك » أن الهيدروجين يعد العنصر الأكثر وفرة في الكون، وهو يتواجد في معظم المركبات العضوية، كما أنه المكون الرئيسي للماء (إلى جانب الأكسجين) الذي يعتبر عصب الحياة.

أوابك: الهيدروجين هو العنصر الأكثر وفرة في الكون

وشهدت السنوات الخمس الأخيرة اهتماما متزايدا من عدة دول بالاستثمار في الهيدروجين، في ضوء السياسات الرامية نحو إيجاد بدائل للوقود الأحفوري تقلل أو تحد نهائيا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحد من ظاهرة تغير المناخ، ولكن لكي يتم اعتماد الهيدروجين كسلعة تجارية وتأسيس تجارة دولية على غرار تجارة النفط والغاز، فلا بد من تأسيس سلسلة قيمة متكاملة تتمتع بمرونة كافية لضمان وصوله إلى الأسواق التي سيستخدم فيها كوقود أو مادة خام (القيم) لإنتاج منتجات أخرى.

ويمكن تبسيط سلسلة القيمة لصناعة الهيدروجين إلى ثلاث مراحل رئيسية كما هو مبين بالشكل 1-1، والتي تبدأ بمرحلة الإنتاج، وحيث إن الهيدروجين لا يتواجد في الطبيعة كعنصر حر (إلا في حالات نادرة تم رصدها في بعض المناطق كتسربات من القرة الأرضية)، فلا بد من إنتاجه من مواد أخرى مثل الغاز الطبيعي عالميا يوجد عدة طرق وتقنيات مستخدمة في إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي وأكثرها شيوعا في الاستخدام طريقة إصلاح الميثان بالبخار وفيها يتم فصل الهيدروجين عن الميتان المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، إلا أنها طريقة مضرة بالبيئة كونها تسبب في إطلاق 11 كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل واحد كم يتم إنتاجه من الهيدروجين. ومن الطرق الأخرى المستخدمة في إنتاج العامة.