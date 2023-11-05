الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حسن عمار: جيش مصر الأبيض فى صدارة الصفوف الإنسانية المساندة للشعب الفلسطينى

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تطوع أكثر من 2000 طبيب لعلاج المصابين من الشعب الفلسطيني، وتخصيص لجنة "مصر العطاء" 2 مليون جنيه للأدوية والمواد الإغاثية، يأتي ضمن الملحمة الإنسانية التي يصطف المصريون فيها جميعًا على المستوى الرسمي والشعبي لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والحرص على تكثيف جهودها الإنسانية وحشد مختلف الإمكانيات الطبية لإسعاف ونقل الجرحى، في مواجهة الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتعرض عدد كبير من المستشفيات للتوقف.

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جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

وقال "عمار" إن جيش مصر الأبيض دائمًا ما يُثبت عبر التاريخ أنهم في صدارة صفوف الإنسانية العربية لإنقاذ وإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء المنطقة، كحائط صد لتقديم يد العون وقت الحاجة لهم، منوهًا بأنه منذ اللحظات الأولى لاندلاع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين فى غزة، تسارعت تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الصحة والهلال الأحمر المصري لاستقبال الجرحى وفتح مستشفيات العريش لعلاج أصحاب الحالات الخطرة والضحايا، كما أعلنت نقابة الأطباء استعدادها لتقديم كل سبل الدعم المعنوى والمادى والإغاثي البشرى للشعب الفلسطينى، وإطلاق مبادرة لتوثيق جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي فى حق الأطفال والمدنيين فى غزة، والذي تخترق فيه قواعد القانون الدولى الإنسانى.

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"الصحة" تكشف تفاصيل استقبال مصابى قطـاع غـزة بمستشفى العريش

"عمار": المصريون على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية

وأكد عضو مجلس النواب أن المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية في بذل كل الجهود الممكنة من أجل مساندة الأشقاء الفلسطينيين، الذين تعيش قضيتهم في وجدان كل مصري ولا تغيب عن أذهانهم، مشددًا على أن ذلك يأتي ضمن ما تعمل عليه الدولة من أجل زيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، بكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة، لإيصال الإمدادات الإنسانية والإغاثة إلى غزة بشكل آمن وموثوق، دون عوائق، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

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تنسيق بين جامعة القاهرة ومستشفيات شمال سيناء لتقديم كافة وسائل الدعم لإنقاذ مصابى غزة

واعتبر "عمار" أن الإعداد لسفر مجموعة من الأطباء المتطوعين إلى سيناء لدعم الأطقم الطبية الموجودة، وضم الفريق الطبي متخصصين فى تقديم الدعم النفسي والاستشارات النفسية لأهالي المصابين، يؤكد أن مصر دائمًا في صدارة الدفاع عن القضية الفلسطينية وأبنائها، مشددًا على أهمية تحرك المجتمع الدولي والخروج عن صمته في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال قصفه المتعمد للمستشفيات، والمنشآت المدنية فى قطاع غزة وقتل النساء والأطفال الأبرياء، علاوة على قطع إمدادات الوقود والمستلزمات الطبية عن مستشفيات قطاع غزة، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية ستكون وصمة عار فى جبين العالم كله وحكوماته.

النائب حسن عمار مجلس النواب مصابي غزة لجنة اغاثية لغزة في مصر تطوع ٢٠٠٠ طبيب مصري لعلاج مصابي غزة القضية الفلسطينية

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