الأطباء: "مصر العطاء" تهدي أجهزة ومستلزمات طبية لمركز ههيا للحروق

أعلن الدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء عن زيارة وفد نقابة أطباء مصر لمحافظة الشرقية، لزيارة مركز ههيا للحروق وذلك من أجل تبرع لجنة مصر العطاء التابعة لنقابة أطباء مصر بأجهزة ومستلزمات وتجهيزات طبية كمساهمة لعلاج مصابي الحروق.

كان في استقبال الوفد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وشمل الوفد كلاً من الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة أطباء مصر، الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة، الدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء، الدكتور أيمن سالم عضو مجلس النقابة، وأيضاً الدكتور احمد حسنين نقيب أطباء الجيزة وبحضور مجلس نقابة أطباء الشرقية، الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، الدكتور عاطف جودة وكيل النقابة، الدكتور ماهر بباوي أمين عام النقابة، الدكتور عمر خشبة عضو المجلس، الدكتورة غادة الشويخ عضو المجلس وقيادات مديرية الصحة، ووكيل وزارة الصحة الدكتور هشام شوقي مسعود كما حضر من مجلس الوزراء المهندسة آيه حامد خبير التحول الرقمي بمركز معلومات مجلس الوزراء.

وأشار أمين إلى أن اللجنة ستقوم بتسليم أجهزة طبية لعلاج الحروق وإسعاف المصابين التى تضمنت “جهاز صدمات القلب و جهاز ميجر وهو جهاز اختبار قوة العزل بالإضافة إلى عدد 2 سكينة حروق وعدد من مستلزمات الوقاية” وستقوم اللجنة تباعاً بتجهيزة المستشفى طبقاً لاحتياجات مديرية الشئون الصحية.

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