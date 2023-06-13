الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأطباء: "مصر العطاء" تهدي أجهزة ومستلزمات طبية لمركز ههيا للحروق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلن الدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء عن زيارة وفد نقابة أطباء مصر لمحافظة الشرقية، لزيارة مركز ههيا للحروق وذلك من أجل تبرع لجنة مصر العطاء التابعة لنقابة أطباء مصر بأجهزة ومستلزمات وتجهيزات طبية كمساهمة لعلاج مصابي الحروق.

كان في استقبال الوفد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وشمل الوفد كلاً من الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة أطباء مصر، الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة، الدكتور خالد أمين  مقرر لجنة مصر العطاء، الدكتور أيمن سالم عضو مجلس النقابة، وأيضاً الدكتور احمد حسنين نقيب أطباء الجيزة وبحضور مجلس نقابة أطباء الشرقية، الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، الدكتور عاطف جودة وكيل النقابة، الدكتور ماهر بباوي أمين عام النقابة، الدكتور عمر خشبة عضو المجلس، الدكتورة غادة الشويخ عضو المجلس وقيادات مديرية الصحة، ووكيل وزارة الصحة الدكتور هشام شوقي مسعود كما حضر من مجلس الوزراء المهندسة آيه حامد خبير التحول الرقمي بمركز معلومات مجلس الوزراء.

وأشار أمين إلى أن اللجنة ستقوم بتسليم أجهزة طبية لعلاج الحروق وإسعاف المصابين التى تضمنت “جهاز صدمات القلب و جهاز ميجر وهو جهاز اختبار قوة العزل بالإضافة إلى عدد 2 سكينة حروق وعدد من مستلزمات الوقاية” وستقوم اللجنة تباعاً بتجهيزة المستشفى طبقاً لاحتياجات مديرية الشئون الصحية.

IMG-20230613-WA0017
IMG-20230613-WA0017
IMG-20230613-WA0016
IMG-20230613-WA0016
الأطباء مرضى الحروق مصر العطاء مستلزمات طبية مركز ههيا للحروق نقابة أطباء مصر

الأكثر قراءة

تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

بدء الامتحان فى مادة الاقتصاد للثانوية العامة 2023

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة عدم استقرار الطقس بكفر الشيخ

"التعليم": جارٍ التأكد من صحة امتحان الاقتصاد المتداول عبر السوشيال ميديا

"تموين الدقهلية": توريد 33 ألفًا و748 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة