السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الصحة" تكشف تفاصيل استقبال مصابى قطـاع غـزة بمستشفى العريش

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة، عن تفاصيل استقبال مصابي قطاع غزة بمستشفى العريش، قائلًا: "إنه خلال الجولة التي قام بها الدكتور خالد عبدالغفار اليوم، في مستشفيات شمال سيناء التي بدأت بمستشفى دير العبد وانتهت بمستشفى العريش العام، والتقى فيها بأشقائنا الجرحى سواء من أجروا عمليات أو المنتظرين دورهم في العمليات".

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن  جميع المصابين  بلا استثناء لديهم إحساس كبير بالعرفان والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي وللدولة المصرية، ولما تقوم به الدولة المصرية من مجهود في دعمهم، فلا يوجد أحد من الأشقاء إلا وأثنى وشكر وقال "هذه هي مصر، ونحن دائمًا نقدر ما تقدمه مصر".

وأكد أن هناك حالة من التقدير الكبير جدًا لمسها وزير الصحة بنفسه اليوم، خلال جولته ولقائه بأشقائنا المصابين. 

 

وزير الصحة مصابي غزة غزة إسرائيل فلسطين

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