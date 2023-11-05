كم أسعار تذاكر القطار الإسباني VIP.. قطر تالجو الفاخر

أسعار تذاكر القطار الإسباني.. زادت معدلات البحث والاستعلام خلال الفترة الحالية من ملايين المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات سكك حديد مصر، عن أسعار تذاكر القطار الإسباني ومواعيد إنطلاق رحلات القطارات من المحطات الرئيسية ومنها محطة مصر أو أسوان، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير جميع خطوط قطارات السكك الحديدية لراحة المسافرين.

أسعار تذاكر القطار الإسباني 2023

إضافة إلى ذلك، أعلنت هيئة السكك الحديدية بوزارة النقل والمواصلات برئاسة المهندس كامل الوزير، بعد إرتفاع معدلات الاستعلام والبحث عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي إكس وفيسبوك وثريد، عن أسعار تذاكر القطار الإسباني، وأيضًا مواعيد رحلات القطارات، خاصة تالجو الاسبانى.

أسعار تذاكر القطار الإسباني

كذلك، خصصت الهيئة القومية للسكك الحديدية، موقع الكتروني رسمي مخصص لإعلان أسعار تذاكر القطار الإسباني، لمختلف الخطوط ومنها القاهرة أسوان، مع تقديم خدمات متميزة على القطارات الفاخرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتطوير السكك الحديدية والاستعانة بأفضل القطارات الفاخرة.

أسعار تذاكر القطار الإسباني

كذلك، أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن خطة تطوير شاملة وانطلاق رحلات القطارات التالجو، مع التوجه إلى رفع عدد ركاب القطارات على جميع الخطوط إلي 1.5 مليون راكب يوميًا خلال العام المقبل 2024، ضمن خطة تطوير شاملة للسكك الحديدية وإعلان أسعار تذاكر القطار الإسباني.

أسعار تذاكر القطار الإسباني

وتستعرض "الدستور "، جدول أسعار تذاكر القطار الإسباني، وذلك على الخطوط الرئيسية ومنها خطوط القاهرة أسوان ومحافظات الصعيد، وذلك كالآتى:

أسعار تذاكر القطار الإسباني من القاهرة إلى الأقصر 280 جنيهًا الدرجة الاولى.

190 جنيهًا سعر تذكرة القطار الاسبانى الدرجة الثانية للأقصر.

200 جنيها لمدينة أسوان الدرجة الاولى.

145 جنيها التذكرة درجة ثانية أسوان.

سعر تذكرة القطر الإسباني الدرجة الأولى 165 جنيها للميز.

120 جنيها للدرجة الثانية في الفكر الاسبانى.

55 جنيها سعر الدرجة الاولى إلى مدينة الواسطى

40 جنيها سعر الدرجة الثانية للواسطى في القطار.

60 جنيهًا تذكرة الدرجة الاولى للفيوم.

45 جنيها سعر تذكرة القطار الاسبانى للفيوم.

75 جنيهًا سعر تذكرة الدرجة الاولى لمغاغة.

60 جنيهًا سعر الدرجة الثانية لمغاغة.

60 جنيها سعر التذكرة درجة اولى لبنى سويف.

45 جنيها الدرجة الثانية لبنى سويف.

110 جنيهاديروط الدرجة الأولى

80 جنيها تذكرة درجة ثانية.

170 جنيها تذكرة أسنا الدرجة الأولى

125 جنيه التذكرة درجة ثانية.

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