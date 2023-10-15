خطوات حجز تذاكر القطارات عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلكترونيًا

شريحة كبيرة من المواطنين تصل إلى ملايين يستخدمون قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر يوميًا في رحلات الذهاب والعودة ويزداد الأمر في الدراسة لإقبال طلاب الجامعات على ركوبها كونها اقتصادية وفي مواعيد محددة، حتى أن الطلاب يستطيعون استقلالها باشتراك سنوي يستطيع أن يوفر عليهم كثيرًا، ما جعلنا نرصد خطوات حجز تذاكر القطارات عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

قطار سكك حديد مصر 2023

ويبحث عدد كبير من المستخدمين عن مواعيد القطارات وحجزها إلكترونيًا فهو أمر أصبح متاح في العامين الماضيين، إذ تسعى وزارة النقل إلى توفير خدماتها بشكل إلكتروني في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي التي تسهل على المواطنين استخدام السكة الحديد، وقد أعلنت مؤخرًا عن إمكانية حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت من خلال موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتطبيق الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه.

تطبيق لحجز تذاكر القطارات إلكترونيًا

وأعلنت وزارة النقل في وقت سابق عن توفير جميع وسائل حجز تذاكر القطارات بطرق ميسرة بدلًا من التزاحم على أكشاك الحجز لوق طويل، فوفرت للمواطنين حجز تذاكر السكك الحديدية من خلال موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر ويمكن الدخول عليه من هنــــــــــــا.

ووفرت بالتعاون مع وزارة الاتصالات تطبيق الهاتف المحمول المعروف بـ ENR Tickets، والذي يتوفر حاليًا لأجهزة الأندرويد وIOS ويكن تحميله من هنا.

خطوات حجز تذكرة القطار إلكترونيًا

كما أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدد من الخطوات السهلة لحجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت والتي جاءت كالتالي:

دخول المستخدم إلى موقع سكك حديد مصر من هنا تسجيل دخول بالحساب أو إنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف كتابة الكود الخاص الذي يصل في رسالة أو إيميل يمكن للمستخدمين تحديد محطة القيام والوصول والموعد المناسب اختيار تاريخ الرحلة ونوع التذكرة. الضغط على خانة البحث لعرض الرحلات المتاحة المتوفرة يجب على المستخدم أو الراغب في الحجز تحديد طريقة الدفع وهناك طرق دفع إلكتروني عن طريق الفيزا وتأكيد الحجز.

يمكن للمستخدمين حجز التذاكر عبر تطبيق الهاتف المحمول باستخدام باتباع نفس الخطوات.

هل متاح إلغاء حجز تذاكر القطار مسبقة الدفع؟

كما أوضحت الهيئة أنه يمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية، وتعديلها أو إلغائها مع إمكانية استرداد قيمة التذكرة المدفوعة، مع العلم أن استرداد المبلغ المستحق للركاب إلكترونيًا على البطاقة المستخدمة في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة.