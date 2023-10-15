الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات حجز تذاكر القطارات عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلكترونيًا

قطار
قطار

شريحة كبيرة من المواطنين تصل إلى ملايين يستخدمون قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر يوميًا في رحلات الذهاب والعودة ويزداد الأمر في الدراسة لإقبال طلاب الجامعات على ركوبها كونها اقتصادية وفي مواعيد محددة، حتى أن الطلاب يستطيعون استقلالها باشتراك سنوي يستطيع أن يوفر عليهم كثيرًا، ما جعلنا نرصد خطوات حجز تذاكر القطارات عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

قطار سكك حديد مصر 2023 

ويبحث عدد كبير من المستخدمين عن مواعيد القطارات وحجزها إلكترونيًا فهو أمر أصبح متاح في العامين الماضيين، إذ تسعى وزارة النقل إلى توفير خدماتها بشكل إلكتروني في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي التي تسهل على المواطنين استخدام السكة الحديد، وقد أعلنت مؤخرًا عن إمكانية حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت من خلال موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتطبيق الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه.

تطبيق لحجز تذاكر القطارات إلكترونيًا

وأعلنت وزارة النقل في وقت سابق عن توفير جميع وسائل حجز تذاكر القطارات بطرق ميسرة بدلًا من التزاحم على أكشاك الحجز لوق طويل، فوفرت للمواطنين حجز تذاكر السكك الحديدية من خلال موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر ويمكن الدخول عليه من هنــــــــــــا.

مواعيد وأسعار تذاكر القطارات من القاهرة للإسكندرية 2023

طريقة استخراج اشتراكات السكك الحديدية

التحقيق مع لص السكك الحديدية في المنصورة

ووفرت بالتعاون مع وزارة الاتصالات تطبيق الهاتف المحمول المعروف بـ ENR Tickets، والذي يتوفر حاليًا لأجهزة الأندرويد وIOS ويكن تحميله من هنا.

 خطوات حجز تذكرة القطار إلكترونيًا 

كما أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدد من الخطوات السهلة لحجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت والتي جاءت كالتالي: 

  1. دخول المستخدم إلى موقع سكك حديد مصر من هنا 
  2. تسجيل دخول بالحساب أو إنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف
  3. كتابة الكود الخاص الذي يصل في رسالة أو إيميل
  4. يمكن للمستخدمين تحديد محطة القيام والوصول والموعد المناسب
  5. اختيار تاريخ الرحلة ونوع التذكرة.
  6. الضغط على خانة البحث لعرض الرحلات المتاحة المتوفرة
  7. يجب على المستخدم أو الراغب في الحجز تحديد طريقة الدفع وهناك طرق دفع إلكتروني عن طريق الفيزا
  8. وتأكيد الحجز.

يمكن للمستخدمين حجز التذاكر عبر تطبيق الهاتف المحمول باستخدام باتباع نفس الخطوات.

هل متاح إلغاء حجز تذاكر القطار مسبقة الدفع؟

كما أوضحت الهيئة أنه يمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية، وتعديلها أو إلغائها مع إمكانية استرداد قيمة التذكرة المدفوعة، مع العلم أن استرداد المبلغ المستحق للركاب إلكترونيًا على البطاقة المستخدمة في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة.

قطار قطار سكك حديد مصر 2023 سكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد مصر حجز تذكرة القطار إلكتروني ا تذاكر القطارات

مواد متعلقة

طريقة استخراج اشتراكات السكك الحديدية

طريقة حجز تذاكر القطار من النت 2023 ومواعيد الحجز

الأكثر قراءة

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

لماذا أثار الطفل الفلسطينى "ياسر أبو مرسة" جدلًا بنظراته لوالدته؟

بعد زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية الأمريكى: معبر رفح "سيُفتح"

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

سمير فرج يكشف لـ"على مسئوليتى" سر إذاعة لقاء بلينكن مع الرئيس السيسى

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا