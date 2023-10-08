الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت 2023 ومواعيد الحجز

القطار
القطار

ازداد السؤال عن كيفية حجز تذاكر القطار من النت 2023 على محركات بحث “جوجل”، من قبل المسافرين لاسيما بعد أن أعلنت هيئة السكك الحديد عن إتاحة حجز القطار أونلاين من خلال الهاتف المحمول أو عبر منافذ فوري، والهدف الأساسي من ذلك تسهيل على المواطنين، ومنع الازدحام أمام شبابيك بيع التذاكر داخل محطات القطار.

 وفي السطور التالية يستعرض «الدستور» طريقة حجز القطار من النت 2023.

كيفية حجز القطار من النت 2023

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة أكثر من طريقة للحصول على تذاكر السفر لجميع القطارات، ومنها حجز القطار من خلال شبابيك التذاكر الموجودة داخل محطات القطار، وحجز القطار أونلاين من خلال موقع الحجز الإلكتروني من هنا.

كما أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حجز القطار من خلال المكاتب المتوفرة بالهيئات والنقابات ببعض أماكن الجمهورية، حجز القطارات الثالثة مكيفة – والتهوية الديناميكية للوجهين البحري والقبلي من خلال منافذ فوري، أو دفع تذكرة حجز القطار من خلال كروت الائتمان والكروت الذكية.

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متى يتم حجز تذاكر القطار؟

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه يمكن حجز تذاكر القطار فبل السفر بمدة 14 يوما، منوهة على أن حرصها الأول يأتي لصالح المواطنين لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

ويأتي هذا استكمالًا لعمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تقوده الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في جميع الهيئات والقطاعات التابعة، ومن خلال التكنولوجيا حيث يستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل، ويقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونيًا ويقوم بطباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر في محطة القطارات.

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