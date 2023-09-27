الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحويلات مرورية لتنفيذ القطار الكهربائي السريع أكتوبر - أبو سمبل

جريدة الدستور

تقوم أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر/ أبو سمبل) الأمر الذي يستلزم غلق وصلة الكوامل بدءًا من صينية جهينة حتى مدخل مدينة سوهاج الجديدة لمدة 8 أشهر. 

تحويلات مرورية

ويكون تنفيذ الأعمال بداية من يوم 1 /10 /2023، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

يلتزم القادم من محافظة أسيوط ومتجه إلى محافظة سوهاج من صينية جهينة الإتجاه يمينًا طريق قنا الصحراوى حتى تقاطع المطار المتجه إلى سوهاج وذلك بمسافة 27كم أو الاتجاه يسارًا إلى الطريق المتجه إلى الدير الأبيض إلى مدينة سوهاج.

ويلتزم القادم من سوهاج ومتجه إلى محافظة أسيوط أن يسلك الطريق خلف الكمين الصحراوى الغربي بمسافة 27كم تقريبًا ثم الدوران يمينًا حتى الوصول لصينية جهينة.

وتقوم الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية القطار الكهربائي السريع ابو سمبل سوهاج اسيوط

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