مكافحة المخدرات تضبط أصنافًا مختلفة بقيمة 2.5 مليون جنيه

شن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

أسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 243 قضية مخدرات، و109 قطع سلاح نارى وتنفيذ 61139 حكمًا قضائيًا متنوعًا فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام كلٍ من عاطل حاصل على دبلوم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط 15 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة القرنة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرامًا، مبلغ مالى.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فـى الاتجار بالمواد المخدرة، وأن المبلغ المالى حصيلة نشاطهما الإجرامى.



واستهدف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بحملة أمنية عدة عناصر إجرامية تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسمى شرطة أول وثان العامرية- برج العرب بالإسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرامًا– كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى.

وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام- مبلغ مالى.

وضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى.



كما تمكنت القوات من ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,525,000 إثنان مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً.



وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات- مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى.