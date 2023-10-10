الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طريقة استخراج اشتراكات السكك الحديدية

السكة الحديد
السكة الحديد

يهتم عدد كبير من الطلاب باستخراج اشتراكات السكك الحديدية لتوفير دفع قيمة التذكرة عند الذهاب والعودة من خلال قطارات السكة الحديد في الوجهين القبلي والبحري، وتنشر "الدستور" في السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بكيفية استخراج اشتراكات الطلبة في الوجهين القبلي والبحري.

وفرت هيئة السكك الحديدية خلال الفترة الماضية إمكانية إستخراج إشتراكات السكة الحديد من خلال مجموعة مكاتب مختلفة في محطات السكك الحديدية، للتسهيل على الطلاب إمكانية إستخراج التذاكر بمنتهى السهولة واليسر.

ونشرت هيئة السكة الحديد عبر موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، الخطوات الخاصة بإستخراج إشتراكات الطلبة والتي جاءت كالآتي:

خطوات استخراج اشتراكات السكة الحديد للطلبة 

- شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها 5 جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات واستيفاء البيانات ثم ختمها من إدارة المدرسة أو الجامعة أو المعهد.

- تقديم 2 صورة شخصية أحدها مختوم من الخلف والأخرى مختومة من الامام وموجودة على الطلب. 

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومي إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك.

- يتم السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) بالسفر على قطارات التهوية الديناميكية مع دفع فرق الأجرة بشباك التذاكر، مع العلم أنه في حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون حجز فرق درجة السفر بقطارات التهوية الديناميكية يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل، بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

وتوفر هيئة السكة الحديد الدعم الكامل لكافة الطلبة داخل قطارات الوجه البحري والقبلى، حيث أن الدولة ممثلة في هيئة السكة الحديد تقوم بدعم الدلبة وتحمل قيمة التذكرة، لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري وتسهيل مستوي المعيشة الخاصة به، خاصة أن مرفق السكة الحديد يعتبر واحد من أهم المرافق الذي ينقل عدد ضخم من الركاب يوميا، وتوفير إمكانية استخراج اشتراكات فيه للطلبة يعد من أهم الأمور التي تميز المرفق وتجعل الطلبة يقبلوا على استقلاله بدلا من المواصلات الآخرى الأعلى تكلفة وليست بنفس الجودة.

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