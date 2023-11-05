الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل غلق باب التقديم.. مسابقات أدبية يمكنك الترشح فيها خلال الفترة المقبلة

مسابقات أدبية
مسابقات أدبية

لا يزال باب التقديم مفتوحا أمام الكتاب والمثقفين من كافة الدول للترشح بالمسابقات الأدبية المختلفة، فهناك مسابقات تقرر غلق باب التقديم بها في نوفمبر الجاري، وهناك مسابقات تنتهي خلال العام المقبل.

وخلال السطور التالية يستعرض "الدستور" أحدث المسابقات الأدبية وموعد غلق باب التقديم بها.

لجمهور مصر

جائزة إحسان عبد القدوس في مجالات (القصة القصيرة - المقال النقدي) وتنتهي في 30 نوفمبر الجاري.

جوائز الدولة المصرية بفروعها (النيل - التقديرية - التشجيعية - الدولة للتفوق) وتنتهي في 31 ديسمبر المقبل.

جائزة الدولة للمبدع الصغير في مجالات (القصة - الشعر - التأليف المسرحي - الرسم - العزف - الغناء - التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات) وتنتهي في 31 ديسمبر المقبل.

جوائز الفنون - فاروق حسني في مجال (العمارة) وتنتهي في 1 يناير المقبل.

جوائز الفنون - فاروق حسني في مجال (النحت) وتنتهي في 1 ديسمبر المقبل.

لجمهور العامة 

جائزة نجيب محفوظ للأدب في مجال (الرواية المنشورة) تنتهي في 15 يناير المقبل.

جوائز ناجي نعمان الأدبية (كافة الفروع الأدبية) تنتهي في 31 يناير المقبل.

جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة في مجال (أدب الرحلة) تنتهي في مارس المقبل.

مسابقة عبد الرحيم درويش في مجال (الرواية العربية) تنتهيفي 12 مارس المقبل.

جائزة فلسطين العالمية للآداب في مجالات (مجموعة قصصية - قصص وقصائد للأطفال - رواية - مذكرات - شعر - مسرح)  تنتهي في 31 مارس المقبل.

جائزة الملك فيصل في مجالات (خدمة الإسلام - الدراسات الإسلامية - اللغة العربية والأدب - الطب - العلوم) تنتهي في 31 مارس المقبل.

لجمهور الوطن العربي

جائزة سعاد الصباح للإبداع الفكري والأدبي (شعر - رواية)  تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.

جائزة الشيخ عبدالله المبارك الصباح للإبداع العلمي (الإبداع العلمي) تنتهي في 31 سبتمبر المقبل.

جوائز فلسطين الثقافية (الرواية - الكاريكاتير - التصوير الفوتوغرافي - الشعر - الفن التشكيلي - الفكر التنويري)  تنتهي في 30 نوفمبر المقبل.

جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال (فئة الطفولة المبكرة - الطفولة المتوسطة - اليافعين)  تنتهي في 18 ديسمبر المقبل.

جائزة الأديب ماهر نصر للتميز والإبداع الأدبي (الرواية)  تنتهي في 30 ديسمبر المقبل.

المسابقات الأدبية أحدث المسابقات الأدبية جوائز الدولة المصرية جائزة الدولة للمبدع الصغير فاروق حسني جائزة نجيب محفوظ للأدب جائزة فلسطين العالمية للآداب جوائز فلسطين الثقافية

مواد متعلقة

"التنسيق الحضارى" يكشف آخر تطورات مشروع إحياء حديقة الأزبكية

"القومى للترجمة" يكشف عن قائمة الأكثر مبيعًا فى شهر أكتوبر

الثلاثاء.. منتدى المستقبل يُناقش ديوان "مرسوم بلون خفيف" لـ إبراهيم رفاعي

"الدراما من نظرة معمارية" محاضرة ببيت المعمار المصري.. 11 نوفمبر

منتصف نوفمبر.. بدء اختبارات الأداء لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الاحتياجات الخاصة

الأعلى للثقافة يناقش المجلد السادس من موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية".. غدًا

أساسيات كتابة السيناريو في ورش متنوعة لأطفال المحافظات الحدودية

"الشروق" تصدر "أنا وعمّي.. والإيموبيليا" لـ ناصر عراق

الأكثر قراءة

جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

وزير إسرائيلى يفضح مخططات الاحتلال بـ"زلة لسان".. ونتنياهو يتنصل من تصريحات القنبلة النووية

مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

القاهرة الإخبارية: تعليق المساعدات جاء بعد ضربة إسرائيلية على سيارات إسعاف

"صناعة الشيوخ" توضح أضرار مقاطعة بعض المنتجات على الاقتصاد الوطنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان