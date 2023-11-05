قبل غلق باب التقديم.. مسابقات أدبية يمكنك الترشح فيها خلال الفترة المقبلة

لا يزال باب التقديم مفتوحا أمام الكتاب والمثقفين من كافة الدول للترشح بالمسابقات الأدبية المختلفة، فهناك مسابقات تقرر غلق باب التقديم بها في نوفمبر الجاري، وهناك مسابقات تنتهي خلال العام المقبل.

وخلال السطور التالية يستعرض "الدستور" أحدث المسابقات الأدبية وموعد غلق باب التقديم بها.

لجمهور مصر

جائزة إحسان عبد القدوس في مجالات (القصة القصيرة - المقال النقدي) وتنتهي في 30 نوفمبر الجاري.

جوائز الدولة المصرية بفروعها (النيل - التقديرية - التشجيعية - الدولة للتفوق) وتنتهي في 31 ديسمبر المقبل.

جائزة الدولة للمبدع الصغير في مجالات (القصة - الشعر - التأليف المسرحي - الرسم - العزف - الغناء - التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات) وتنتهي في 31 ديسمبر المقبل.

جوائز الفنون - فاروق حسني في مجال (العمارة) وتنتهي في 1 يناير المقبل.

جوائز الفنون - فاروق حسني في مجال (النحت) وتنتهي في 1 ديسمبر المقبل.

لجمهور العامة

جائزة نجيب محفوظ للأدب في مجال (الرواية المنشورة) تنتهي في 15 يناير المقبل.

جوائز ناجي نعمان الأدبية (كافة الفروع الأدبية) تنتهي في 31 يناير المقبل.

جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة في مجال (أدب الرحلة) تنتهي في مارس المقبل.

مسابقة عبد الرحيم درويش في مجال (الرواية العربية) تنتهيفي 12 مارس المقبل.

جائزة فلسطين العالمية للآداب في مجالات (مجموعة قصصية - قصص وقصائد للأطفال - رواية - مذكرات - شعر - مسرح) تنتهي في 31 مارس المقبل.

جائزة الملك فيصل في مجالات (خدمة الإسلام - الدراسات الإسلامية - اللغة العربية والأدب - الطب - العلوم) تنتهي في 31 مارس المقبل.

لجمهور الوطن العربي

جائزة سعاد الصباح للإبداع الفكري والأدبي (شعر - رواية) تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.

جائزة الشيخ عبدالله المبارك الصباح للإبداع العلمي (الإبداع العلمي) تنتهي في 31 سبتمبر المقبل.

جوائز فلسطين الثقافية (الرواية - الكاريكاتير - التصوير الفوتوغرافي - الشعر - الفن التشكيلي - الفكر التنويري) تنتهي في 30 نوفمبر المقبل.

جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال (فئة الطفولة المبكرة - الطفولة المتوسطة - اليافعين) تنتهي في 18 ديسمبر المقبل.

جائزة الأديب ماهر نصر للتميز والإبداع الأدبي (الرواية) تنتهي في 30 ديسمبر المقبل.