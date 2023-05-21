بعد البوكر.. 4 جوائز أدبية ستعلن خلال الفترة المقبلة

تنظم جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، اليوم، حفل الإعلان عن الرواية الفائزة بجائزتها الكبرى، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت الإمارات، على أن يتم نقل الحفل على الصفحة الرسمية للجائزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتضمنت القائمة القصيرة 6 روايات جاءت كالتالي: "حجر السعادة" للكاتب العراقي أزهر جرجيس، والصادرة عن دار الرافدين للنشر، "كونشيرتو قورينا إدواردو" للأكاديمية والروائية الليبية نجوى بن شتوان، والصادرة عن منشورات تكوين- العراق، "مَنّا" للكاتب الجزائري الصديق حاج أحمد، والصادرة عن دار الدواية للنشر والتوزيع، "أيام الشمس المشرقة" للكاتبة والروائية والأكاديمية المصرية ميرال الطحاوي، والصادرة عن دار العين للنشر، "الأفق الأعلى" للكاتبة السعودية فاطمة عبد الحميد، والصادرة عن منشورات ميسكلياني- الإمارات بسخرية سوداوية، و"تغريبة القافر" للشاعر والروائي العماني زهران القاسمي، والصادرة عن دار رشم.

بعد البوكر سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز أدبية أخرى أطلقت خلال الفترة المقبلة، نستعرضها كما يلي:

جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية

تقسم جائزة أحمد فؤاد نجم إلى قسمين؛ أولهما جائزة الأعمال الشعرية بإجمالي ثلاثمائة ألف جنيه مصري، ومن شروط التقدم بها: أن يكون العمل المقدم ديوان شعر مكتوبا بالعامية المصرية. أن تكون الطبعة الأولى من الديوان قد صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2021 وديسمبر 2022. تمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة.

تمنح الجائزة للشاعر شخصيًا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة.

ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة على أربعين عاما في يوم 23 يوليو 2023، ويتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر ولا يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخرى في دورة تالية.

وتقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية بشرط موافقة الشاعر كتابية على التقدم للجائزة وقبولها في حالة فوزه بها، وتستقبل أمانة الجائزة الدواوين الشعرية والدراسات النقدية المشاركة اعتبارًا من الأحد 21 مايو حتى الأحد 23 يوليو 2023 ولا يلتفت للأعمال الواردة قبل هذا التاريخ أو بعده.

وثانيهما جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية قيمتها خمسون ألف جنيه مصري، ومن شروط التقدم لها:

أن يكون العمل كتابا منشورا أو بحثا للحصول على درجة الدكتوراه أو الماجيستير باللغة العربية صدر أو أجيز خلال الفترة من أول يناير 2017 حتى نهاية موعد التقديم 23 يوليو 2023، أن يتناول العمل شعر العامية المصرية، ولا يشترط حد أقصى لسن المتقدم.

جائزة فلسطين للكتاب

تهدف الدورة الثانية من جائزة فلسطين للكتاب إلى التعريف بالكتب الأدبية المنشورة في العالم حول قضية فلسطين والمقاومة وتحرير القدس، على أن يستمر تلقى طلبات الترشح حتى 31 مارس 2024، وتتضمن الجائزة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 60 ألف دولار أمريكي قصصا وقصائد للأطفال، القصص القصيرة، الرواية، المذكرات، الشعر، والمسرح.

وستتم مراجعة جميع الأعمال التي تتلقّاها لجنة التحكيم من الدول المختلفة، وستمنح أمانة "جائزة فلسطين العالمية للآداب" عملًا مختارًا من كل مجموعة بعد مراجعته والاتفاق عليه، على أن يقام الحفل الختامي للدورة الثانية خلال العام 2024، وسيتم الإعلان عن الوقت والمكان لإقامة الحفل عبر الموقع الرسمي للجائزة.

"فلسطين العالمية للآداب" جائزة عالمية غير حكومية تقام مرة كل سنتين، تأسّست عام 2019 بالتعاون مع اتحادات الكتاب والنقابات الثقافية والأدبية في بعض الدول الإسلامية ودول أخرى، وتكرّمُ الجائزة الكتّاب المبدعين والناشرين الذين دافعوا عن الشعب الفلسطيني بكتاباتهم في العالم كلّه.

جائزة كتارا للرواية العربية

من المقرر أن يتم إعلان نتائج الدورة التاسعة من جائزة كتارا للرواية العربية لعام 2023، في 13 أكتوبر لعام 2023، وتتضمن فروع الجائزة: الرواية العربية المنشورة، الرواية العربية غير المنشورة، البحث والنقد الروائي، روايات الفتيان غير المنشورة، الرواية القطرية المنشورة.

وكانت الجائزة قد بدأت في استقبال طلبات التقديم لها منذ مطلع العام الجاري، وأعلنت عن أن 31 يناير هو آخر موعد للمشاركة في الدورة التاسعة من الجائزة لعام 2023.

"كتارا للرواية العربية" هي جائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي- كتارا في بداية العام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة من خلال لجنة لإدارة الجائزة تم تعيينها لهذا الغرض.

جائزة المرأة للخيال

من المقرر أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة بجائزة المرأة للخيال لعام 2023 في 14 يونيو 2023، خلال حفل سوف يقام في وسط العاصمة البريطانية، لندن، وتحصل الكاتبة الفائزة بجائزة المرأة للخيال على شيك بقيمة 30000 جنيه إسترليني وتمثال برونزي معروف باسم Bessie، تم إنشاؤه والتبرع به من قبل الفنان Grizel Niven.

كانت جائزة المرأة للخيال، قد أعلنت عن الروايات التى وصلت إلى القائمة القصيرة، من بين الروايات الـ16 التى وصلت إلى القائمة الطويلة، فى دورتها الـ28 لعام 2023، وهى جائزة مخصصة للروايات المكتوبة باللغة الإنجليزية من قبل الكاتبات.