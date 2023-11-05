مع حلول الشتاء| طرق التخلص من البلغم المتراكم في الصدر

يبحث العديد من الناس على طرق التخلص من البلغم المتراكم ويجدون صعوبة في التخلص منه حتى مع تناول الأدوية.

وبصاب الكثير من الناس بأعراض الأنفلونزا ومن ضمن الأعراض تراكم البلغم في الصدر الذي يسبب صعوبة في البلع أو التنفس، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي يكثر فيه الاصابه بالانفلونزا، وإليكم نصائح طبية وفقًا لموقع "Verywell Health".

مع حلول فصل الشتاء.. تعرف على طرق التخلص من البلغم المتراكم

يوجد عدد من النصائح والتدابير التي يمكن أن تساعد في علاج البلغم المتراكم بالصدر في المنزل، ومنها:



مع حلول فصل الشتاء.. تعرف على طرق التخلص من البلغم المتراكم

1 - شرب كمية وفيرة من الماء والسوائل.

2 - وضع كمادات ماء دافئة على منطقة الوجه.

3 - أخذ حمام دافئ.

4 - الغرغرة بالماء والملح.

5 - الحرص على إبقاء الرأس مرفوعًا، وخاصة عند النوم.

6 - الحرص على ترطيب الجو.

مع حلول فصل الشتاء.. تعرف على طرق التخلص من البلغم المتراكم

مشروبات طبيعية تخلصك من البلغم المتراكم في أسرع وقت

هناك بعض المشروبات التي يمكنك الاعتماد عليها خلال فصل الشتاء إليكم أبرزها في السطور التالية:

مع حلول فصل الشتاء.. تعرف على طرق التخلص من البلغم المتراكم

1 - مشروب النعناع الساخن من أفضل المشروبات التي يمكن الاعتماد عليها لتنظيف الصدر من البلغم وتسهيل عملية البلع.

2 - الزنجبيل بالعسل مع قطرات الليمون يعمل على إذابة البلغم والتخلص من الاحتقان كما أنه مضاد للفيروسات والجراثيم.

مع حلول فصل الشتاء.. تعرف على طرق التخلص من البلغم المتراكم

3 - عصير الليمون الدافئ، وهو يقتل الجراثيم والميكروبات وينقي الجسم ويطهره كما يعمل على التخلص من السعال والبلغم.

4 - أوراق الجوافة، وهو من أهم الأعشاب التي تساعد في التخلص من البلغم والسعال، كما أنه صحي وآمن ويمكن استخدامه للحوامل وأثناء فترة الرضاعة.

اقرأ أيضا

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء