السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«مشاكل الشتاء».. ما الذي يسبب البلغم والاحتقان هذه الأيام؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لا صوت يعلو فوق صوت نزلات البرد والأنفلونزا، حيث يعيش الكثير من المصريين حالة من التقلبات في الجو، الأمر الذي يساهم في زيادة فرص الإصابة بالأمراض.

أكد الخبراء أن البلغم والمخاط، ضروري للحفاظ على صحتك،ى لكن الإفراط في المخاط قد يكون مزعجًا، ففي السطور التالية يشرح الدكتور براتيك ثاكر، استشاري طب الأسرة في مستشفى بيدمونت «piedmont» سبب إنتاج جسمك له وماذا تفعل إذا كنت تعاني من الاحتقان.

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لماذا ينتج جسمك المخاط؟

المخاط جزء مهم من لصحتك العامة، حيث تبطن المادة الرطبة في جسمك بما في ذلك الأمعاء والمعدة والرئتين والفم والعينين والجيوب الأنفية، حيث يحمي المخاط هذه الأنسجة من الجفاف ويحميها من المواد الخارجية، مثل البكتيريا والمواد المسببة للحساسية والغبار والفيروسات.

أوضح الخبراء، أن طوال اليوم نستنشق البكتيريا، والتي تحاصر في المخاط الذي يبطن الرئتين، ثم الشعر الصغير الذي يبطن رئتيك - يسمى الأهداب - يدفع المخاط خارج الرئتين، فعندما تمرض ينتج جسمك مخاطًا أكثر لزوجة وسميكًا، مما قد يسبب أعراضًا غير مريحة مثل انسداد الأنف والتقطير الأنفي الخلفي في حلقك والسعال.

كما يمكن أن تتسبب الحساسية أيضًا في زيادة إفراز المخاط، فعندما يكون لديك حساسية ينتج جسمك الهيستامين، والذي يمكن أن يسبب تورمًا في الأغشية المخاطية.

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كيفية التخلص من البلغم الزائد والمخاط؟

إذا كان البلغم الزائد أو المخاط يجعلك غير مرتاح، حيث يوصي الدكتور ثاكر باتباع العلاجات المنزلية والتي تتمثل في استخدام غسول أو بخاخ محلول ملحي للمساعدة في إزالة المخاط.

كما أن تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل طارد البلغم لتقليل المخاط في صدرك أو مزيل الاحتقان لمساعدة جسمك على إنتاج كمية أقل من المخاط، بالإضافة إلى وضع قطعة قماش دافئة ورطبة على وجهك للمساعدة في تخفيف الانزعاج.

ويمكن استخدام مرطبًا مؤقتًا لجعل الهواء في منزلك رطبًا للمساعدة في علاج الأعراض، ولكن تجنب الإفراط في استخدام أجهزة الترطيب، حيث يمكن أن تتسبب في نمو العفن، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

استخدم غرغرة الماء المالح الدافئ لتخفيف التهاب الحلق، بالإضافة إلى المحافظة على رطوبة جسمك بشرب الكثير من الماء والسوائل الصافية. 

البرد والإنفلونز الانفلونزا نزلات البرد نزلات البرد والإنفلونزا البلغم والاحتقان

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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