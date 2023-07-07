من أبرزها الزنجبيل.. مشروبات تساعدك على طرد البلغم من الرئتين

يبحث البعض عبر محركات الإنترنت عن مشروبات تساعدهم على تخفيف البلغم المتراكم فى الرئتين لتنظيف الجهاز التنفسي والحلق.

ويمكنك تتبع نظام يومي في بداية يومك ليحميك من تراكم البلغم في الصدر، ولتقليل احتقان الحلق وتخفيف المخاط، ونرصد لكم خلال السطور التالية مشروبات تساعدك على طرد البلغم من الرئتين بكل سهولة، ويمكنك تجهيزها في المنزل، وذلك وفقاً لموقع "vogue".

- مشروبات تساعدك على طرد البلغم من الرئتين

يمكنك تناول بعض المشروبات الساخنة التي تعمل على تقليل البلغم فى الرئتين، كروتين يومي، والتي ستحميك من الكحة وتراكم البلغم في الصدر، ومن أبرزها ما يلي:

1- الزنجبيل

للزنجبيل فوائد كثيرة، فهو يساعد على طرد البلغم وتحسين صحة الرئة، ويعمل على تهدئه المعدة وألم الحلق.

2- النعناع الساخن

يساعد مشروب النعناع الساخن على تهدئة الأغشية المتورمة في الأنف، وتخفيف البلغم الذي يعلق في المسار التنفسي.

3- ورق الجوافة

يمكنك وضع كوب من الماء الساخن على بعض أوراق الجوافة، وتناوله كل صباح، فهو يعمل على علاج الكحة وطرد البلغم.

4- الليمون الساخن مع العسل

تستطيع تناول الليمون الساخن مع إضافة بعض العسل على المشروب، سيساعدك على تقليل البلغم المتراكم في الصدر وتحسين صحة الرئة.

- الوقاية من تراكم البلغم فى الرئتين

1- الابتعاد عن التدخين لأنه من ضمن الأسباب الأكثر شيوعاً في تراكم البلغم في الرئتين.

2- ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وهو ما يساعد على استنشاق هواء نظيف ونقي، وسيساعدك على التنفس بشكل أفضل.

3- الاهتمام بنظامك الغذائي اليومي، والاعتماد على الفاكهة والخضوات في طبقك الرئيسي الذي سيمد جسمك بالطاقة.