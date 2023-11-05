الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العميد محمد فكرى يكشف لـ"الشاهد" دور "فصائل العاصفة" فى اقتحام النقاط القوية خلال أكتوبر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والعميد محمد فكرى

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه قبل حرب 6 أكتوبر بدأت القيادة في تنفيذ خطة الخداع الاستراتيجي.

وأضاف، "فكري" خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس جمال عبدالناصر، قبل رحيله كان قد اتفق على قواعد الصواريخ ووضعت في أماكنها غرب القناة وأحدثت خسائر كبيرة في الجانب الإسرائيلي وتعد أهم ما قام به غبدالناصر قبل وفاته.

واكد أن المرحلة السابقة للحرب كانت تنفيذ خطة الخداع الاستراتيجي التي لم يعلمها إلا القادة المقربين من الرئيس السادات، وهم وزير الدفاع ورئيس الأركان، مشيرًا أنهم كانوا يتلقون خطة سنوية للتدريب ويقومون بالتدريب عليها بشكل عادي ويتم عمل مشاريع، وكانت مرتبطة بالعبور والاقتحام وتطوير أعمال قتال والتعامل مع العدو.

وأوضح أنه تم تشكيل فرقة فصائل العاصفة من المشاة، وكانت مدربة على اقتحام النقاط القوية فلم تكن الصاعقة فقط هي من اقتحمت النقاط القوية ولكن كان فريق من المشاة وهم فصائل العاصفة شاركت ويوجد كثيرين استشهدوا في عمليات اقتحام النقاط القوية.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد فكري حرب اكتوبر فصائل العاصفة اقتحام النقاط القوية الصاعقة الرئيس السادات الرئيس جمال عبدالناصر

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