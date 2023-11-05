الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجلس القبائل العربية: الرئيس السيسى ألغى عزلة سيناء وربطها بالوادى

الشيخ على فريج رئيس
الشيخ على فريج رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية في سيناء

علق الشيخ على فريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية في سيناء، على جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن سيناء لها قدسية خاصة، وخاصة أنها بوابة مصر الشرق، وهي مسرح العمليات والذي انعكس على التنمية فيها، وكان ينظر إليها أنها صحراء جرداء، وبعد حرب أكتوبر تغير كل شىء.

وأضاف أن سيناء كانت منعزلة ولا تشهد تنمية، ولكن جاء الرئيس السيسى وألغى عزلة سيناء بالكامل وربطها بالوادي والدلتا، فضلًا عن المشروعات التي أقامتها الدولة فيها.

وأكد "فريج" أن الدولة تجهز سيناء لتكون منطقة استراتيجية ولتأمين الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن قبائل سيناء أعلنوا أنهم سيعترضون دخول أي شخص من فلسطين محبة فيهم وليس كرهًا لهم لمنعهم من ترك أراضيهم.

ولفت إلى أن سيناء لكل المصريين وأهلًا بالمستثمرين، ويا مرحبًا بأهل الوادي، مضيفًا أن أهل سيناء يعتبرونها ملك لكل أسرة مصرية قدمت شهيد أو مصاب ومن شارك في حرب أكتوبر وساعد في تحريرها.

سيناء علي فريج مساء دى ام سى أسامة كمال مصر

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