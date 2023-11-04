السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الستات مبيعرفوش يكدبوا": نساء شمال سيناء يتحدثن عن جهود الدولة فى تنمية بلدهم

الستات ميعرفوش يكدبوا
الستات ميعرفوش يكدبوا

خصص برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" فقرة استضاف فيها عددًا من نساء شمال سيناء، بعد الحديث عن تعمير سيناء من قِبل الدولة في زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأخيرة.

قالت الدكتورة أماني غريب، أحد سكان شمال سيناء، إن التنمية تبدأ من الإنسان، مؤكدة أن المواطن السيناوي استطاع أن يحافظ على الأرض والتصدي للإرهاب بالتعاون مع أجهزة الدولة.

أضافت "غريب"، أن التنمية في سيناء بدأت بالفعل، وهذا ما نشاهده في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن البشر قبل الحجر، حيث إن تنمية الإنسان قبل تنمية الأرض، وهذا ما تقوم به الدولة حاليًا، وذلك خلال استضافتها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc.

من جانبها قالت المهندسة صبحة إبراهيم، ابنة قبائل سيناء ومنسق التحالف الوطني بشمال سيناء، إن القوات المسلحة والشرطة مع أبناء قبائل سيناء تصدوا للإرهاب بكل أشكاله.

وأضافت "إبراهيم" أنه مع التصدي للإرهاب، كانت التنمية مستمرة، مشيرة إلى أن هناك شبكة طرق كبيرة في سيناء، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن القضاء على الإرهاب.

الدكتورة أماني غريب سكان شمال سيناء سيناء الستات مبيعرفوش يكدبوا المهندسة صبحة إبراهيم

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