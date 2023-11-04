السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"شمال سيناء إرادة وتحدٍ".. الجمهورية الجديدة تمد جسور التنمية إلى أرض الفيروز

سيناء
سيناء

تمكنت الدولة المصرية من تغيير وجه الحياة على أرض سيناء، ووضعها على خريطة التنمية الشاملة والمستدامة، بالتزامن مع إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها واقتلاع جذور الإرهاب، ليمثل الأمن والتنمية معًا الضامن الرئيسي لتحقيق الاستقرار في بوابة مصر الشرقية وحماية الأمن القومي، وربط سيناء بالوداي والدلتا، ومن هذا المنطلق فقد عكفت الدولة المصرية على تنمية محافظة شمال سيناء من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والاعتماد على الأدوات الفاعلة لإنجاح جهود التنمية؛ بما يتلاءم مع الأهمية الجغرافية والطبيعة الديموغرافية للمحافظة، لتتسابق الجهود من أجل النهوض بالبنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية، خاصة الزراعية والصناعية، فضلًا عن الارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية والإسكان، واعتماد مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، ما يضمن تحقيق الاستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد على أرض الفيروز.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو يسلط الضوء على جهود التنمية الشاملة والمستدامة على أرض الفيروز تحت عنوان (تنمية شمال سيناء.. إرادة وتحد). 

وأشار الفيديو إلى جهود التنمية المتواصلة على مدار تسع سنوات في مختلف القطاعات بسيناء، حيث بلغ حجم الاستثمارات أكثر من 600 مليار جنيه. 

الحكومة حريصة على استغلال موارد شمال سيناء

وشدد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال تصريحاته بالفيديو، على أن الدولة حريصة على أن يتم استغلال موارد المحافظة كافة بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن  فرض الأمن والاستقرار لن يكتمل إلا من خلال التنمية.

بدورهم، أشار عدد من شيوخ القبائل والأهالي بالمحافظة خلال الفيديو، إلى حجم التغيير الذي شهدته المحافظة لا سيما استقرار الوضع الأمني، فيما ثمنوا توافر الخدمات من تعليم وصحة، ومراكز رياضية وخدمات الإنترنت، علاوة على توافر المساكن متكاملة الخدمات؛ بما يتناسب مع طبيعة البيئة بالمحافظة.

في سياق متصل، تناول الفيديو الحديث عن أبرز محطات تحلية مياه البحر بشمال سيناء، ففيما يتعلق بمحطة تحلية المياه بالشيخ زويد، أوضح  الفيديو أن الطاقة الاستيعابية لمحطة سكدرة 2 تصل إلى 5000 متر3/ اليوم، وتعتمد على أعلى التقنيات الحديثة لتحلية المياه وتنقيتها وتوفير الإمدادات اللازمة من المياه لأهالي الشيخ زويد، كما أشار الفيديو إلى محطة تحلية مياه البحر بالعريش والتي تخدم مدينة العريش، ومن المخطط لها أن تخدم أيضًا ضواحي المدينة مثل الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء.

هذا وقد أظهر الفيديو ما تشهده جامعة العريش من تطوير مستمر، حيث بلغ عدد كليات الجامعة 11 كلية، فضلًا عن وصول عدد طلاب الكليات إلى 12 ألف طالب، بجانب 3 آلاف طالب من الدراسات العليا. 

وفي تصريحاته بالفيديو، أكد رئيس جامعة العريش الدكتور حسن الدمرداش على ارتباط المناهج العلمية بالكليات بما يخدم طبيعة المجتمع السيناوي، فيما أشار عدد من طلاب الجامعة إلى تطبيق الكليات أحدث الأساليب التعليمية وتوافر خدمات تعليمية متميزة بالجامعة كانوا يضطرون سابقًا للاغتراب للحصول عليها. 

وتطرق الفيديو إلى جهود تطوير ميناء العريش، والذي يتم تنفيذه بتكلفة 4 مليارات جنيه، من ضمنها رصيف تحيا مصر بطول 915 مترًا، ورصيف سيناء البحري بطول 250 مترًا، مشيرًا إلى الجدوى الاقتصادية الكبيرة لتطوير الميناء، وما يوفره من فرص عمل لأهالي سيناء. 

كما أظهر الفيديو جهود تطوير بحيرة البردويل، حيث أوضح أنه تم إنجاز حوالي 85% من حجم أعمال التطوير، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة المياه بالبحيرة، والارتقاء بالوضع البيئي لها، مع زيادة المساحة المستغلة للصيد ورفع إنتاجية البحيرة. 

يأتي هذا في حين أكد عدد من الصيادين العاملين بالبحيرة أن عملية التطوير زادت من معدل الإنتاجية وعادت بالنفع على الصيادين، معربين عن سعادتهم  بجهود الدولة في هذا الصدد.

الدولة المصرية أرض سيناء خريطة التنمية الشاملة اقتلاع جذور الإرهاب بوابة مصر الشرقية

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