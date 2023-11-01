خلال زيارته.. محافظ شمال سيناء يوجّه بتقديم الرعاية اللازمة للجرحى الفلسطينيين

أجرى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، زيارة إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام.

ووجه المحافظ، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى.

وأكد على أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير وأنه سيتم استقبال ضِعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار المحافظ، إلى توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحي الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات لهم، مؤكدًا على وصول 49 مصابًا إلى مستشفى العريش العام وبئر العبد التخصصي وتحويل مصاب للعلاج خارج المحافظة.

ولفت إلى أن مستشفيات المحافظة نسق أول طبي، ومستشفيات مدن القناة نسق ثاني طبي، ومستشفيات القاهرة نسق ثالث طبي، معلنًا عن تشغيل المستشفى الميداني بالشيخ زويد.

ولفت المحافظ، إلى وجود انفراجة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفي وصول المصابين إلى الأراضي المصرية.

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