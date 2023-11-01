الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال زيارته.. محافظ شمال سيناء يوجّه بتقديم الرعاية اللازمة للجرحى الفلسطينيين

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين

أجرى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، زيارة إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام.

ووجه المحافظ، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى.

وأكد على أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير وأنه سيتم استقبال ضِعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار المحافظ، إلى توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحي الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات لهم، مؤكدًا على وصول 49 مصابًا إلى مستشفى العريش العام وبئر العبد التخصصي وتحويل مصاب للعلاج خارج المحافظة.

ولفت إلى أن مستشفيات المحافظة نسق أول طبي، ومستشفيات مدن القناة نسق ثاني طبي، ومستشفيات القاهرة نسق ثالث طبي، معلنًا عن تشغيل المستشفى الميداني بالشيخ زويد.

ولفت المحافظ، إلى وجود انفراجة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفي وصول المصابين إلى الأراضي المصرية.

e5b0f157-cebb-403b-ae2b-e2856c62d2f2
e5b0f157-cebb-403b-ae2b-e2856c62d2f2
3e8b57c1-bff8-455e-bacc-d74542e0d7e2
3e8b57c1-bff8-455e-bacc-d74542e0d7e2
657a377a-f792-4559-b172-a02c901861d0
657a377a-f792-4559-b172-a02c901861d0
محافظ شمال سيناء مستشفى العريش العام الجرحى الفلسطينيين الفلسطينيين قطاع غزة

مواد متعلقة

منع الإجازات وتوفير "الدماء".. محافظ شمال سيناء يشكف استعدادات استقبال المصابين الفلسطينيين

دورة طبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر

ندوة توعوية عن "سرطان الثدي" بكلية الطب جامعة الأقصر

سكرتير عام شمال سيناء: إدخال 193 شاحنة مساعدات لـ غزة منذ بداية الأزمة

رئيس جامعة الأقصر يتابع سير العملية التعليمية بكلية الطب (صور)

45 رحلة "بالون طائر" تحلّق بـ 1260 سائحا فى سماء الأقصر

"شباب ورياضة الأقصر" تنفذ ندوة تعريفية عن ريادة الأعمال لأعضاء مراكز الشباب

رئيس مدينة الأقصر يتابع جاهزية المعدات المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ

الأكثر قراءة

عاجل.. عودة إمام عاشور.. تشكيل الأهلى فى مواجهة صن داونز

"ليلة سوداء عليهم".. الغبارى يكشف مفاجآت عن الخسائر الإسرائيلية

الدورى الإفريقى.. على معلول يهدر ركلة جزاء أمام صن داونز

خلال زيارته.. محافظ شمال سيناء يوجّه بتقديم الرعاية اللازمة للجرحى الفلسطينيين

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم الأشقاء فى فلسطين

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة