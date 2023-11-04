محافظ شمال سيناء لـ"الدستور": عبور 344 من الجنسيات المختلفة واستقبال 72 مصابًا فلسطينيًا

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم استقبال 72 حالة من المصابين والجرحى الفلسطينيين بمستشفيات الشيخ زويد والعريش العام وبئر العبد، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 7 حالات حرجة لمستشفيات الإسماعيلية وبورسعيد؛ لتلقي العلاج اللازم.

وأكد محافظ شمال سيناء، لـ"الدستور"، أنه تم عبور 344 من الجنسيات المختلفة عبر معبر رفح، ويتم المرور يوميًا تباعًا لتلك الحالات، مشيرًا إلى أن العالقين الأردنيين عادوا إلى وطنهم بواسطة طائرة أردنية أُرسِلَت لنقلهم إلى بلادهم، أما باقي العالقين من الولايات المتحدة الأمريكية والجنسيات المختلفة سافروا لبلادهم من مطار القاهرة.

توفير الرعاية الطبية

ويعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على خدمة العالقين وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة لتقديم الرعاية الطبية والإشرافية لهم على مدار الوقت، مؤكدًا أن هناك طاقمًا طبيًا متخصصًا أجرى الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة للاطمئنان على صحتهم.

وفى وقت سابق، قال محافظ شمال سيناء إن المحافظة وفّرت شققًا وعمارات سكنية في منطقة السبيل غرب العريش للفلسطينيين العالقين في مدينة العريش، منذ بدء الحرب على غزة.

وأشار إلى أن العمارات السكنية تم تأسيسها بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أن الشقق السكنية تم تجهيزها بسبل إعاشة كاملة من مياه وطعام، علاوة على تقديم خدمات طبية كاملة في أماكنهم، أو من خلال الكشف في مستشفى العريش العام أو الوحدات الصحية، وكذلك رعاية كاملة لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك قبل نقلهم إلى شقق "السبيل" برعاية كاملة بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء.