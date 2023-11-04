قصواء الخلالى: 85% من المساعدات المُرسلة إلى غزة مصرية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن 85% من المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة مصرية و15% من باقي دول العالم.

وأضافت "الخلالي" خلال تقديم برنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "CBC": "كل الجسور البرية والبحرية والطائرات المحملة التي جاءت من الدول الأخرى لا تتجاوز 17% تقريبًا".

قصواء الخلالي تطالب الدول الأخرى بتقديم مساعدات أكبر لشعب غزة

وتابعت: "كل بلد يقدم ما يقدر عليه وهذا حق الشعب الفلسطيني علينا" مطالبة بأن تكون المساعدات المرسلة إلى غزة من باقي الدول أكثر من ذلك، فهذه الدول لها ثقل وباع في تقديم المساعدات ولديها ما يتيح لها تقديم تلك المساعدات.

وشددت، على أن العمل الخاص بمساعدة الشعب الفلسطيني لا بد أن يكون خارج إطار الحسابات السياسية، مطالبة بتقديم مساعدات تليق بحجم الأزمة في قطاع غزة.