السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل قناة "إكسترا نيوز": 5 طائرات مساعدات لغزة اليوم فقط وصلت مطار العريش

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال إبراهيم عزت، مراسل قناة "إكسترا نيوز" بمطار العريش، إنه قد وصل عدد كبير من الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية، وهي 5 طائرات تحمل أطنانًا من المستلزمات الطبية والغذائية.

وأشار مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ بداية الأزمة الفلسطينية، استقبل مطار العريش 80 طائرة حتى وقتنا الحالي، ولعل أهم الطائرات التي جاءت اليوم طائرة فرنسية محملة بـ17 طنًا من المواد الطبية.

وأضاف، أن ماليزيا أرسلت طائرة تقدر حمولتها بـ16 طنًا من المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى طائرة من الكويت محملة بسيارات إسعاف ومواد طبية وغذائية، بالإضافة إلى طائرة عراقية محملة بـ11.5 طن من المستلزمات الطبية.

مراسل قناة إكسترا نيوز اكسترا نيوز مطار العريش مساعدات لغزة العريش

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