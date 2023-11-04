السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير جمال بيومى: بلينكن جاء اليوم بمساعدات للكيان الصهيونى تقدر بـ14 مليار دولار

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منطقة سيناء دائمًا ما تواجه بعض الأطماع، وليس الوقت الراهن، بل منذ مئات السنين.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الغرب دائمًا ما يجعل إسرائيل عسكري المنطقة لحماية مصالحه.

وأشار إلى أن هناك ازدواجية المعايير في تناول القضية الفلسطينية بشكل واضح، مضيفًا أن الموقف العربي ساهم في إحداث التوازن في الأزمة الفلسطينية.

ونوه "بيومي" بأن إسرائيل مسيطرة بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية جاء اليوم، بمساعدات للكيان الصهيوني يقدر بـ14 مليار دولار.

السفير جمال بيومي بلينكن السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق سيناء اكسترا نيوز

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