السبت 04 نوفمبر 2023
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أستاذ علاقات دولية: التصعيد ضد سكان قطاع غزة لم نشاهده من قبل

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

أوضح الدكتور محمد عبدالعظيم، أستاذ العلاقات الدولية، أن التصعيد ضد سكان قطاع غزة، لم نشاهده من قبل، في ظل صمت من المجتمع الدولي، بل هناك من يدعم الكيان الصهيوني.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر هي الدور المحوري في القضية الفلسطينية، بل وجميع القضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "عبدالعظيم" أن كل مواثيق القوانين الدولية تجرم ما يحدث في غزة، مشيرًا إلى أن الدول الكبري تعبث بكل ذلك، من خلال دعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الموقف الأردني جاء استجابة بعد موقف مصر حيال القضية الفلسطينية، فهذه المواقف تساهم في التصدي للدعم الغربي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

استاذ علاقات دولية قطاع غزة الدكتور محمد عبد العظيم أستاذ العلاقات الدولية غزة الكيان الصهيوني

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