رئيس حزب الجيل الديمقراطى لـ"إكسترا نيوز": العالم فى سبات عميق لما يحدث فى غزة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن موقف مصر تاريخي، وأن ما تتعرض له غزة على مدار شهر كامل، ما هو الا إبادة جماعية، بمساندة أمريكا والدول الأوروبية.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر هي الرقم الصحيح في هذه الحرب الشرسة، من خلال موقفها في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار الشهابي، إلى أن العالم في سبات عميق لما يحدث في غزة، وأن الشهداء والضحايا التي تسبب فيها الكيان الصهيوني تتحملها الكثير من حكماء الدول الداعمة لإسرائيل.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الدوبلوماسية المصرية، كشفت المخططات الخاصة بإسرائيل والولايات المتحدة، ولا يقل موقف الرئيس السيسي، عن موقف الرئيس السادات الخاص بالعبور في أكتوبر.