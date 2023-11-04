السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الإصلاح والنهضة: مصر قادرة على حفظ حدودها وإحباط مخططات إسرائيل

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

طالب هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، من رؤساء الدول العربية بالتحرك من أجل وقف ما يحدث في غزة من انتهاكات، فالعالم على شفا حفرة من نار، مضيفًا أن قضية فلسطين حرجة جدًا.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن في ظل القيادة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي، سنقف خلفها بكل قراراتها.

وأشار عبدالعزيز، إلي أن مصر دائمًا ما تقف مع القضية الفلسطينية، كما أن مصر قادرة على حفظ حدودها وإحباط مخططات إسرائيل، وستدعم الفلسطينيين بكل ما أوتي من قوة.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة غزة حزب الإصلاح والنهضة اكسترا نيوز

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