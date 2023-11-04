السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: "Leve Palestina" تصدح بمظاهرات أوروبا دعمًا لفلسطين (فيديو)

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا عبر شاشتها، كشفت خلاله عن إعادة إحياء أغنية "Leve Palestina"، وهي تصدح في مظاهرات أوروبا دعمًا لفلسطين.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن الأغنية أعادت الحرب على غزة، فهي أغنية سويدية عمرها أكثر من 50 عامًا، تبدأ كلماتها بـ"تحيا فلسطين وتسحق الصهيونية" يرددها داعمو فلسطين في المظاهرات والمسيرات.

وأوضحت، أنه قبل نحو 50 عامًا كانت بمثابة نشيد لإعلان التضامن مع فلسطين، ومنذ إطلاقها نشرت ألحانها وكلماتها حول أنحاء العالم، وتم ترديدها في العديد من الفعاليات، وترجمت إلى لغات عدة، كما أعاد توزيعها ثنائي الهيب هوب Medina.

القاهرة الإخبارية Leve Palestina فلسطين مظاهرات أوربا الحرب على غزة

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