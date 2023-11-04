القاهرة الإخبارية: "Leve Palestina" تصدح بمظاهرات أوروبا دعمًا لفلسطين (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا عبر شاشتها، كشفت خلاله عن إعادة إحياء أغنية "Leve Palestina"، وهي تصدح في مظاهرات أوروبا دعمًا لفلسطين.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن الأغنية أعادت الحرب على غزة، فهي أغنية سويدية عمرها أكثر من 50 عامًا، تبدأ كلماتها بـ"تحيا فلسطين وتسحق الصهيونية" يرددها داعمو فلسطين في المظاهرات والمسيرات.

وأوضحت، أنه قبل نحو 50 عامًا كانت بمثابة نشيد لإعلان التضامن مع فلسطين، ومنذ إطلاقها نشرت ألحانها وكلماتها حول أنحاء العالم، وتم ترديدها في العديد من الفعاليات، وترجمت إلى لغات عدة، كما أعاد توزيعها ثنائي الهيب هوب Medina.