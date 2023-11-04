تضامنًا مع فلسطين.. طارق الشيخ يطرح "لما النفس تهون على النفس" (فيديو)

طرح المطرب الشعبي طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل اسم "لما النفس تهون على النفس" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تتحدث عما يحدث في فلسطين وحربهم مع الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد النجم طارق الشيخ أنه يحضر عددًا من الأغانى خلال هذه الفترة، حيث يطرحها أغنية أغنية على طريقة السينجل، وذلك بعد نجاح أغنية "الحساب برجولة" التى طرحها مؤخرًا وحققت نسب مشاهدة عالية.



وأضاف أنه يحرص على تقديم أغانٍ تلمس الشارع المصرى وتكون قريبة من الناس وتعبر عن كل شخص في الحياة.



يذكر أن أغنية "الحساب برجولة" من كلمات أبومالك وألحان ليل المحمدى وتوزيع بلوك المزيكاتى، وتقول كلمات الأغنية:

ومين حب وما عاشي جراح

ومين في الدنيا متعلمش

ساعات الوحدة تبقي براح

في وقت اللمة فيه ما تفدش

يا عرق الهم جدرك فين

وجاي منين أنا معرفشي

أخاف أحكي وأقول وجعي

لناس بتخون ومبترحمش

يا ذاتي يا نفسي يا كياني

بعاتب فيكوا من غلبي.

يذكر أن آخر أغانى طارق الشيخ تم طرحها تحمل اسم "حنفية الجدعنة" على يوتيوب وهي كلمات حازم إكس وألحان إبراهيم أردنى وتوزيع فلسطيني وصولو حمادة فتوح وميكس وماستر فلسطيني.