السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة على محطات الوقود بالإسكندرية للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة

جانب من حملات على
جانب من حملات على محطات تموين الوقود بالإسكندرية

قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة على عدد من محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة. لمتابعة تحريك اسعار المواد البترولية والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة، بحضور المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

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يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محطات الوقود لمتابعة الإلتزام بالأسعار الجديدة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية، والتصدي لأي محاولات لاحكتار الموارد البترولية واستغلال المواطنين.

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وأكدت “مسعود” على ضرورة الإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة، مشيرة إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال أي محاولات من شأنها استغلال المواطنين.

وفي الإطار ذاته؛ تواصل جميع الأجهزة المعنية من رؤساء الأحياء وإداراة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حملاتها على مدار اليوم، للتأكد من إلتزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أو محاولة لاستغلال المواطنين.

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 أرقام غرفة العمليات بالإسكندرية للإبلاغ عن الشكاوى 


للإبلاغ عن أي شكاوى خاصة بزيادة الأجرة التواصل على أرقام غرفة العمليات الرئيسة بمحافظة الإسكندرية: ( ١١٤، ٤٢٣٤١٣١، ٤٢٣٤١٣٢، ٤٢٣٤١٣٣، ٤٢٣٤١٣٤، ٤٢٣٤١٣٥، ٤٢٣٤١٣٦ ).

أسعار البنزين والمواد البترولية 

يذكر أنه تم زيادة اسعار البنزين بأنواعه وغاز تموين السيارات  لتكون الأسعار كالتالي.
-بنزين 95.. 12.50 جنيه لتر

-بنزين 92.. 11.50 جنيه لتر

-بنزين 80... 10 جنيه لتر

-غاز تموين السيارات 5.50 جنيه متر

- تثبيت سعر السولار  8.25

-الكيروسين 8.25

-تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن.

-تثبيت  المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

محافظة الاسكندرية محطات تموين السيارات المواد البترولية مديرية التموين أسعار البنزين

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