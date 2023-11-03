الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الإسكندرية: استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لوسائل النقل الداخلية والخارجية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف، ومن المحافظة إلى المحافظات الأخرى.

وكلَّف محافظ الإسكندرية، الأجهزة المعنية، من مديرية التموين ومباحث المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أو محاولة لاستغلال المواطنين.

تكثيف الحملات التفتيشية

كما وجَّه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والتي أقرّتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءًا من اليوم واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. 

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص أي مخالفات (١١٤، ٤٢٣٤١٣١، ٤٢٣٤١٣٢، ٤٢٣٤١٣٣، ٤٢٣٤١٣٤، ٤٢٣٤١٣٥، ٤٢٣٤١٣٦).

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