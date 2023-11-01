محافظ الإسكندرية: نواصل العمل على زيادة منافذ مبادرة خفض الأسعار

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية بالمنافذ المتاح بها المبادرة البالغ عددها 231 منفذ، موضحًا أنه جارٍ العمل على زيادة أعداد المنافذ المشاركة بالمبادرة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وفي إطار تكليفات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمبادرة خفض أسعار السلع بالتنسيق مع مديرية التموين بالإسكندرية والمجتمع المدنى وكافة الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لكافة المحاولات الاحتكارية للتجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية

وأسعار مخفضة، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين.

وكان قد أكد مدير مديرية التموين بالإسكندرية، أن المديرية تعمل بكامل قوتها لمتابعة تنفيذ المبادرة بالأسواق بالتنسيق مع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلي الدور الرقابي للمديرية في ضبط الأسعار بالأسواق ومتابعة صلاحيات السلع ومتابعة ضخ السلع الغذائية في الأسواق والمتابعة المستمرة للتقارير الدورية لتأثير تلك التخفيضات علي أسعار السلع الغذائية الأخري المتوفرة بالأسواق.

تخفيض أسعار 7 سلع أساسية

الجدير بالذكر أنه تم تطبيق التخفيضات عليها بعدة سلاسل تجارية ومجمعات استهلاكية منافذ بيع بأحياء بمحافظة الإسكندرية، حيث تطبيق مبادرة التخفيض تشمل 7 سلع أساسية هي: (الحليب، السكر، الزيت، المكرونة، الجبن الأبيض، الفول، العدس)، وذلك بنسبة تخفيض تصل من 15 إلى 25٪.

وتتضمن التخفيضات بعض السلع الآتية: زيت خليط 700 مل: 34 جنيهًا بدل 40.5 جنيه، عدس أصفر كيلو: 39.5 جنبه بدل 48 جنيهًا، فول مستورد كيلو: 20 جنيهًا بدل 26 جنيهًا، مكرونة 1كيلو: 17.5 جنيه بدل 21جنيه، جبنة فيتا 500جم:26 جنيهًا بدل 35 جنيهًا، حليب كامل الدسم 1لتر: 28.5 بدل 31 جنيهًا، سعر السكر 1/كيلو:27 جنيهًا.

مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالإسكندرية

مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالإسكندرية

مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالإسكندرية

مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالإسكندرية