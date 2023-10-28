أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية انطلاق مبادرة "الإسكندرية ضد الغلاء" لتوفير اللحوم البلدي بأسعار مخفضة للمواطنين يبلغ سعر الكيلو 220 جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وبالتزامن مع مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع.

منفذين بأحياء غرب والعجمي

وأوضح المحافظ أن المبادرة ستستمر على مدار ال3 شهور قابلة للتجديد، وسيتم تنفيذها في جميع الأحياء، لافتا أنه بدأ التنفيذ في 2 منفذ بأحياء غرب والعجمي، وسيتم استكمال باقي الأحياء تباعا، والإعلان عن جميع المنافذ عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.

وأضاف أن منافذ المبادرة التي بدأت حتى الآن هي: المنفذ الكائن بشارع القفال بالورديان بحي غرب، والمنفذ الآخر كائن بجوار مبنى حي العجمي، مؤكدًا أنه هناك متابعة مستمرة بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة سير العمل بتلك المنافذ.

مبادرة اسكندرية ضد الغلاء

مبادرة اسكندرية ضد الغلاء

مبادرة اسكندرية ضد الغلاء