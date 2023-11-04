نشاط مكثف طوال الأسبوع.. حملة «السيسي» الانتخابية تلتقي بممثلي النقابات ورموز الرياضة

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة الانتخابية للمرشح «السيسي»، حملة جامعة ومرنة، تستهدف جميع المصريين، وتولي اهتماماً خاصاً بالشباب والمرأة، وحريصة على الحوار مع جميع الكتل الحية في المجتمع المصري، للخروج بمشهد لائق يحترم الجميع.

الحملة تواصل استقبال ممثلي كل فئات المجتمع

حيث استمرت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في استقبال جميع الفئات العمرية والاجتماعية والسياسية، علي مدار الأسبوع الماضي، حاملين معهم رؤيتهم لكل الموضوعات، وأكدت الحملة أن تلك اللحظات فرصة كبيرة للاستماع ومناقشة رؤى الجميع والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهنا.



وقالت الحملة: "نحن نؤمن بأن تواصل الحوار المفتوح هو المفتاح لبناء مستقبل مشرق لمصرنا العظيمة.. وندعوكم جميعًا للانضمام إلينا في النقاشات والمناقشات المستمرة، وأن تشاركونا آراءكم وافكاركم حول المسائل التي تهمكم".

وفود من النقابات زارت الحملة

حيث استقبل المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، في مقر الحملة الرئيسي بالقاهرة، وفدا من الاتحاد التعاوني الزراعي، كذلك وفد النقابة العامة للعاملين بالبحث العلمي، كذلك التقي «فوزي»، بعدد من رؤساء الأندية المصرية، والتقي في لقاءا آخر برؤساء الإتحادات الرياضية، وعدد من رموز وابطال الرياضات المصرية.

كما شهد مقر الحملة عقد لقاء مع ممثلي اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووفد الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالإضافة إلى زيارة وفد من نقابة المحامين لمقر الحملة الرسمية، ووفدا ثاني من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية.

كذلك التقي المستشار فوزي بممثلي نقابة التمريض، ووفد الاتحادات الطلابية، والنقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، كذلك وفد اتحاد التعاونيات.. وشهد مقر الحملة أيضا زيارة ممثلي نقابة الاجتماعيين ونقابة العلميين.

اللقاءات فرصة لتبادل الأفكار

الجدير بالذكر أن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبّرت عن سعادتها البالغة بنجاح هذه اللقاءات ومشاركة رؤيتهم وتطلعاتهم، بما يعد فرصة عظيمة للتواصل المباشر وتبادل الأفكار والتحفيز لبناء مصر قوية ومزدهرة.

وكانت قد أكدت الحملة أنها تفتح أبوابها لكل أبناء الوطن، وسيعتمد تشكيلها على كل القوى السياسية والحزبية والشعبية المؤيدة، كما أنه ستعمل بشكل غير نمطي وتقوم على المشاركة الجماعية لكل أطياف المجتمع المصري لاستعداده لاصطفاف ٣٠ يونيو.