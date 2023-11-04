السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع الإسرائيلى: "لسنا معنيين بحرب مع حزب الله"

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن جيش الإحتلال الإسرائيلي ليس معنيًا بحرب مع حزب الله اللبناني في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه توجه إلى الشمال ورأى الأمور عن قرب هناك.

وأضاف جالانت، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، أن سلاح الجو الإسرائيلي في الشمال يحافظ على قوته هناك ليرد على أي كل تطور يحدث هناك، مشيرًا إلى أن ساحة الحرب هي ساحة أوسع رغم أن الجيش يركز عمله في منطقة الجنوب، ولكن هناك ساحات أخرى ومنها الشمال. 

 وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله إذا أخطأ وفعل ما فعله يحي السنوار قائد حركة حماس في غزة، وجرّ لبنان وحزب الله إلى الحرب فلهذا ستكون تأثيرات بعيدة المدى على لبنان وسوف يقرر مصير لبنان.

الإحتلال الإسرائيلي حزب الله حسن نصرالله لبنان

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