جالانت: سنصل إلى "يحيى السنوار" وسنقضى عليه لتقصير أيام الحرب

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيصل إلى قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ويقضي عليه، مشيرًا إلى أن هناك 12 قائدًا لفرق من حماس قضي عليهم وسنصل إليهم جميعًا.

وأضاف جالانت، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، أن حركة حماس لا تعرف الحدود وقد عرف ذلك، وتأكد منه الجمهور الإسرائيلي خلال أعمال القتل المسئولة عنها حماس وقيادتها.

ووجه جالانت رسالة إلى جمهور وسكان غزة لتقليل أيام الحرب مفادها: "أقول لجمهور غزة إذا وصلتم إلى يحيى السنوار قبلنا، فهذا سيقصر من أيام الحرب".