بلينكن: بلدان الشرق الأوسط لعبت دورًا حساسًا لضمان الأمن فى المنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلدان الشرق الأوسط وما حولها لعبت دورًا حساسًا لمنع انتشار الحرب والصراع، مؤكدًا أن مصر والأردن نقدر شراكتهما وعملهما معًا منذ عقود لجبل الاستقرار والسلام للشرق الأوسط.

وأضاف بلينكن، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي ثلاثي مع الخارجية الأردنية والمصرية، أننا نتشارك بالمسؤولية والأهداف المشتركة لضمان السلام الدائم والأمن في المنطقة، حيث أننا اليوم نجتمع لنؤكد رؤانا المشتركة والملتزمة لتحقيق هذه الغاية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أننا قد نختلف في وجهات النظر لكن هناك ضرورة ملحة لخطوات ثابتة لتحقيق ذلك، لكننا اليوم نتفق جميعا على استقدام نفوذنا وقدراتنا لردع أي تجاوز لهذه الحرب واتساعها وكلنا لدينا مسؤولية مشتركة لهذا الأمر.