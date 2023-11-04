مسئول فريق الطوارئ الطبى النرويجى بغزة: الوضع الصحى على وشك الانهيار

قال الدكتور مادس جيلبرت مسئول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، إن الوضع الصحي في غزة على وشك الانهيار، وذلك يقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.

وأضاف "جيلبرت"، اليوم السبت، خلال لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الهجمات على المدنيين واسعة النطاق ما أدى إلى أكثر من 9 آلاف شهيد و25 ألف مصاب، مشيرًا إلى أنه كان مقيمًا في مجمع الشفاء الطبي لحظة استهدافه ولم يكن به أحد من المقاومة.

وأكد مسئول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، أنه لا توجد إمدادات طبية ولا دواء ولا ماء ولا طعام على الإطلاق.